En la época de la tecnología, donde todo el mundo ya depende de todo tipo de dispositivos no podía faltar la comunicación extraterrestre a nivel usuario. Una empresa conocida como SpaceSpeak codifica un mensaje personal de un usuario antes de enviarlo al espacio profundo. El mensaje se transmite a través de fotones, lo que significa que viaja por el cosmos durante millones de años. Con suerte, el mensaje podría ser captado por una civilización extraterrestre en otra parte del universo, lo que significa que podrías ser la primera persona en establecer contacto. Enviar un mensaje de texto es gratis, mientras que una imagen o audio cuesta 2 dólares, incluso el sitio te permite seguir qué tan lejos ha llegado su mensaje.

Dado que el mensaje se envía a través de fotones, que son partículas de luz, viajan a la velocidad de la luz, por lo que un mensaje estará a 300.000 kilómetros de la Tierra en solo un segundo. Ahora bien, algunos expertos llevan tiempo advirtiendo que no se debe intentar contactar con civilizaciones extraterrestres. Incluso Stephen Hawking, quien murió en marzo de 2018, dijo que este tipo de comunicaciones podría ser realmente peligros para la humanidad. El ejemplo que utilizo fue cuando los europeos se encontraron con los nativos americanos y casi los erradicaron para conquistar el Nuevo Mundo. ¿Pero qué ocurriría si te dijéramos que extraterrestres han contestado a nuestros mensajes?

¿Mensaje extraterrestre?

El popular investigador independiente Scott C. Waring afirma haber encontrado evidencia fotográfica de lo que cree que es un mensaje de amor y armonía para todos. Compartió fotos oficiales de la NASA del Sol en su blog ET Data Base, que parecen mostrar un símbolo artificial en la superficie de nuestra estrella más cercana. La anomalía solar es inquietantemente similar al número dos y fue registrada por la sonda espacial Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO). En opinión de Waring, el descubrimiento es una prueba definitiva de que no estamos solos en el universo.

“Curiosamente, hoy estaba mirando algunas imágenes SOHO de la NASA de nuestro Sol y encontré esta”, explica Waring. «Tiene un número dos gigante en la antigua fuente romana antigua. Al principio casi lo ignoré, porque es imposible y, sin embargo, incluso mis propios ojos tenían problemas para creerlo. Pronto recordé que el número dos tiene significados antiguos. Es claramente una señal, una que tiene un significado importante detrás”.

El investigador que residen en Taiwán cree que el número dos está asociado con la armonía, el equilibrio, la consideración y el amor. Cuando aparece este número, significa que se debe tener más fe en la presencia de los ángeles. Se debe creer en las energías que existen en el Universo, las cuales ayudarán a comprender mejor muchas cosas de nuestras vidas.

Además, este número significa cooperación y paz. También es importante mencionar que el número 2 es un símbolo de diplomacia y adaptabilidad. Waring dice que, al colocarlo en la superficie del Sol, los extraterrestres nos están enviando un claro mensaje de que tengamos más fe en ángeles.

“Debes creer en las energías que existen en el Universo, lo que te ayudará a comprender mejor muchas cosas en tu vida”, continúa explicando Waring. “Eso tiene sentido, los extraterrestres están tratando de enviar un mensaje de armonía, equilibrio, consideración y amor a todos en nuestro sistema solar. Tal extraterrestre se consideraría que tiene poderes de ángel, por lo que la división entre alienígena y ángel, indistinguible”.

Aunque los teóricos de la conspiración están de acuerdo con la teoría ofrecida por Waring, los escépticos tienen otra opinión complemente diferente. Una de las posibilidades es que el “número dos” sea un flujo de gas en espiral a lo largo de la superficie solar. Según la NASA, el Sol no tiene una superficie sólida, sino gases que se mueven constantemente en un movimiento rodante conocido como convección.

“Estas células de convección pueden verse como gránulos solares que tienen varios miles de kilómetros de diámetro y cambian de forma en unos pocos minutos”, explicó la NASA. “Puedes ver el mismo tipo de movimiento al mirar el agua en una olla de agua hirviendo”.

Entonces esto habría creado una pareidolia, el fenómeno psicológico en el que las personas ven formas reconocibles en las nubes, formaciones rocosas u objetos no relacionados. El ejemplo que ponen es la famosa imagen de la Cara de Marte, tomada por la nave espacial Voyager 1 en su paso por el Planeta Rojo el 25 de julio de 1976. Captada en la región Cydonia, mostraba lo que parecía ser una cara humanoide gigante esculpida o construida sobre la superficie marciana. Hay que decir que ya estamos acostumbrados a que los escépticos nos ofrezcan este tipo de teorías, intentando encontrar una explicación a lo que no pueden entender.

