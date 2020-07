La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (más conocida como NASA) se estableció el 29 de julio de 1958. Desde ese día, la NASA ha estado a la vanguardia de la carrera para la exploración espacial, con las misiones Apolo a la Luna, la estación espacial Skylab y el transbordador espacial. Pero detrás de la cara visible de la NASA, hay un mundo mucho más misterioso.

La agencia espacial estadounidense se ha relacionado con una gran cantidad de encubrimientos de alto nivel, que incluyen: los alunizajes del Apolo de 1969 a 1972 fueron un montaje para demostrar la superioridad militar y tecnológica sobre la antigua Unión Soviética; ocultar la existencia de vida extraterrestre en Marte; el famoso accidente OVNI en Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947; o la cooperación con civilizaciones de otros mundos. Como podemos comprobar, las conspiraciones de la NASA abarcan todo tipo de acusaciones, y que la NASA ha negado durante mucho tiempo. Y de nuevo hay una nueva polémica, esta vez relacionada con la presencia de un enorme cubo negro en el Sol.

Cubo extraterrestre en el Sol

Un investigador del tema OVNI ha descubierto lo que parece ser una enorme nave extraterrestre en forma de cubo frente al Sol. El extraño avistamiento fue informado por el popular ufólogo Scott C. Waring en su blog ET Data Base. En una reciente publicación, Waring declaró que detectó el supuesto cubo extraterrestre mientras revisaba las imágenes del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA. SOHO es una sonda espacial lanzada por la NASA en 1995 para observar el Sol tomando imágenes de su superficie. Originalmente se suponía que cumpliría su misión durante dos años, pero la NASA decidió extender sus operaciones.

Mientras Waring revisaba el sitio web de SOHO, se encontró con una imagen del Sol que le llamó la atención. La foto muestra la enorme estrella con un objeto oscuro de forma cuadrada frente a ella. Después de analizar la imagen y acercarse a la anomalía, Waring dijo que podría ser una gigantesca nave extraterrestre alimentándose de nuestra estrella más cercana. Según la imagen, Waring estimó que el objeto podría ser aproximadamente 10 veces más grande que la Tierra. Además, añadió que la supuesta nave no estaba en el exterior del Sol, más bien en su interior, ya que el investigador cree que es hueca.

Waring también afirmó que el extraño objeto podría estar recolectando partículas raras del Sol como una esfera de Dyson. Una esfera de Dyson es una hipotética megaestructura utilizada por civilizaciones extraterrestres. Para funcionar correctamente y mantener sus operaciones, una esfera Dyson se sitúa cerca de una estrella para recolectar energía.

“Un cubo alienígena aparece en la imagen SOHO del 15 de julio”, escribe Waring. “En la imagen de arriba, agregué luz y enfoque y podemos ver que el material rojo se está acumulando alrededor de su estructura. Puede ser una partícula especial del sol. Este cubo tiene una superficie negra no reflectante, como un avión de combate silencioso. Absorbe, pero no refleja. Este cubo es muchas veces más grande que la tierra misma. Está en el hemisferio norte de nuestro Sol. Se ve yendo y viniendo y se piensa que los cubos crearon un Sol hueco para vivir dentro y recoger energía o hay algunas partículas especiales de las que aún no somos conscientes en nuestra posición de existencia. Y estas naves cúbicas están reuniendo esas partículas raras. El camino del éter, es su Sol, no el nuestro. Nosotros no tenemos control sobre él tanto como lo hacen y que las especies exóticas probablemente existieron mucho antes de que existiera la Tierra. Entonces… ¿qué derecho tenemos para reclamar el Sol como nuestro?”

La polémica está servida

En un principio este sería una imagen de ovnis como otra cualquiera, a no ser porque la propia NASA se ha pronunciado al respecto, ofreciendo una explicación lógica y racional. Bernhard Fleck, científico del proyecto SOHO y gerente de misión, tiene una respuesta simple a esta especulación de ovnis similar a cubo Borg en nuestro sistema solar.

“Esto es, por supuesto, una completa tontería”, dijo Fleck a la revista Vice. “El cuadrado negro se debe a un bloque de telemetría faltante (dañado)”.

En otras palabras, el extraño cubo oscuro de la imagen no es un objeto, y mucho menos una enorme nave extraterrestre. Es una anomalía de imagen, una falla en sí misma, causada por errores de transmisión entre SOHO y la Tierra. SOHO se encuentra en una órbita de halo a aproximadamente un millón de kilómetros de la Tierra, y las imágenes que nos envía a esa distancia comprensiblemente pierden algunos píxeles de vez en cuando. Esos huecos normalmente se tapan cuando la nave espacial reenvía sus datos.

“La mayoría de los bloques que faltan son llenados por nuestro procesamiento, pero esto no siempre funciona, y no todos los bloques que faltan se llenan correctamente”, explicó Fleck. “Los datos científicos finales de nivel 0 no se ven afectados por esto.”

Según explica NASA, las imágenes SOHO más recientes se comparten públicamente en una galería actualizada con frecuencia. Estas imágenes llegan recién salidas de las ondas de luz desde el espacio, por lo que la NASA advierte que los datos están “destinados solo a inspección visual, no a análisis, ya que no son de calidad científica”. Los bloques que faltan son comunes en las nuevas imágenes de SOHO, incluida la reciente, tomada el 15 de julio, que ha provocado la especulación.

“Puedo enviarte decenas, si no cientos de imágenes similares (con ‘ovnis’ aún más grandes)”, agrega Fleck. “Los bloques que faltan son múltiplos de 32×32 píxeles, que es la unidad más pequeña de un bloque de telemetría. Por lo tanto, incluso si solo se corrompió un byte, un bloque completo de 32×32 queda bloqueado.”

Es curioso como la NASA se ha tomado tantas molestias en dar una explicación a la nueva anomalía. Normalmente deciden no entrar en la polémica, pero esta vez lo han hecho y han ofrecido todo tipo de detalles para disipar cualquier teoría conspirativa. Pero el efecto ha sido completamente inverso, esto ha hecho que un gran número de teóricos de la conspiración aseguraran que de nuevo la NASA miente y vuelve a ocultar la presencia extraterrestre en nuestro planeta.

