Hernán Larraín, ministro de Justicia, ratificó que el Ejecutivo no presentará la indicación que buscaba que los deudores de pensión de alimentos retiraran obligatoriamente el 10% de sus fondos de pensiones.

Esto, a pesar de que el propio Larraín destacara la medida anunciada por Sebastián Piñera en la Cuenta Pública y que pretendía regular el pago de pensión de alimentos en caso de que el deudor no retirara los fondos.

No obstante, el titular de Justicia reculó y expresó que “por ahora” no concretaran la indicación, que “por una parte, hay inquietudes de constitucionalidad que hemos recibido respecto de ella que estamos estudiando, no queremos ir más allá”.

Además, “dice el artículo 22 de esta ley: ‘el juez de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedente’. En consecuencia, es posible que no sea necesario presentar esta indicación”.

El ministro de Justicia sostuvo que “esperamos que la Cámara de Diputados despache esta norma, y deseablemente, que la vea el Senado en esta semana. Con ello, aseguramos así que esta posibilidad de que las deudas alimentarias se paguen, sea realidad”.

En vista de esta situación, el diputado Vlado Mirosevic presentó una indicación en esa misma línea, la que fue rechazada en comisión.

“Junto con Gabriel Boric y con Natalia Castillo presentamos una indicación para reponer esta idea del retiro forzoso, y finalmente es rechazada la indicación. Entonces yo creo que el Gobierno nuevamente no pone a los niños primero, y por el contrario, los deja solos, no solamente a los niños y niñas, sino que también a las madres que no pueden hacer efectivo este retiro forzoso para pagar una deuda, que se trata de un derecho fundamental”, declaró Mirosevic.

