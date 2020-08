El Gobierno sufrió un duro revés luego de que el Senado rechazara la nominación del juez Raúl Mera como nuevo integrante de la Corte Suprema, ya que no alcanzó el quórum necesario.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue nominado por el Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, a penas se conoció la propuesta, desde el PPD y el Partido Socialista manifestaron sus discrepancias.

El argumento de estas colectividades para oponerse es su fallo absolutorio en el caso los Queñes, cuando él aún era juez en Rancagua. En la sentencia fueron absueltos cuatro ex carabineros (dos ex oficiales y dos ex suboficiales) acusados del crimen de los ex frentistas Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, cuyos cuerpos aparecieron en el río Tinguiririca en octubre de 1988 con evidentes signos de tortura.

Además apuntan a él porque rechazó recursos de protección ya estando en Valparaíso, presentados por la comunidad, en medio de la crisis medioambiental que afectó a Puchuncaví y Quintero.

El magistrado requería que 2/3 de los senadores (29) lo respaldarán, y pese a que la DC, el PPD y el PS se dividió entre a favor y en contra, solo 28 votaron respaldaron su nombre, faltando solo uno para que pudiera instalarse en el máximo tribunal.

A esto se sumó que el senador Manuel José Ossandón -quien mantiene suspendida su militancia a RN luego de que ayer se conociera que el Ministerio Público solicitó su formalización por el delito reiterado de tráfico de influencias- no participó de la sesión, lo que habría sido el voto decisivo.

Los argumentos

El senador Francisco Chahuán (RN) en su intervención hizo un especial llamado a aprobar la propuesta del Mandatario, diciendo que “el Congreso está dando una muy mala señal, esto debe ser motivo de reflexión: si no somos capaces de premiar la carrera judicial intachable de un magistrado que es el digno del juez probo y somos capaces de caer en una campaña de desprestigio que vulnera la independencia del Poder Judicial y la integridad personal de los candidato sometidos a este Senado”.

A su juicio “hoy día está en juego si este Senado pisotea o no la independencia de otro poder del Estado”.

El senador Francisco Huenchumilla (DC), quien fue uno de los falangistas que apoyó al juez Mera también en la comisión de Constitución y en la Sala, se refirió a los casos que sirvieron como argumento para el rechazo, apuntando a que por ejemplo el de Los Queñes fue ratificado por la Corte Suprema.

“Creo que es una tremenda injusticia que le carguemos un fallo de primera instancia al señor Mera, cuando todo el Poder Judicial estuvo de acuerdo, incluyendo el ministro Milton Juica,emblema de los Derechos Humanos”.

Respecto a Puchuncaví, señaló que “un recurso de protección no tiene como objetivo recurrir a temas de fondo, los abogados debieron recurrir al Tribunal Ambiental. De tal manera que esa es una materia resuelta por la jurisprudencia”. Y agregó que ante eso “votando en consciencia y de forma independiente, voto a favor”.

En la vereda opuesta, el presidente de la comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti (PS), mantuvo su postura en contra en la Sala.

“A mi me duele el alma que un hecho de esa naturaleza haya quedado impune”, dijo respecto a Los Queñes añadiendo que “no solo se estableció por el fallo del ministro Mera que no se podía acreditar participación sino que en primera instancia no había hecho punible”.

Por eso recalcó que “no puedo votar a favor en estas circunstancias, creo que este es un caso demasiado duro, demasiado doloroso, que se mantiene abierto en nuestra sociedad”.

