“El paro ya está votado y aprobado a nivel nacional, falta definir cómo lo vamos a hacer”. Así explica José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), la forma en que el gremio busca avanzar en una movilización, en rechazo a los hechos de violencia contra camioneros en La Araucanía.

Y aunque el tema viene arrastrándose hace mucho tiempo, el detonante en esta oportunidad fue la agresión que sufrió una menor de 9 años durante la noche del viernes, luego que un grupo de cuatro sujetos atacara a un camión donde viajaba el conductor y su familia. Según explica Villagrán: “eso fue lo que rebalsó el vaso”.

“El Gobierno, además, ni siquiera reacciona ante eso. No nos han escuchado el señor ministro del Interior, un señor ausente, porque no ha dicho nada sobre lo que sucedió, donde habiendo toque de queda, se le dispara a un camión, y ese camión por casualidad llevaba a su familia, no debería haberla llevado, pero llevaba la familia, y también sale lesionada una de sus hijas, que en este momento está en observación en el hospital”, sostuvo.

Este domingo decidirán vía Zoom y a nivel nacional cuál será el mecanismo para movilizarse. Lo que sí está claro, es que será “desde Arica a Punta Arenas”, y “no debería ser más allá del martes, puede ser mañana o incluso hoy, a las 00.00 horas”.

Opiniones diferentes al interior del gremio por movilización

Para Villagrán, la situación se arreglará “en la carretera y ahí firmaremos todos los acuerdos”, pues según dice, el Gobierno “no ha reaccionado y no esperamos que reaccione” en tomar medidas que den fin a la violencia y a este tipo de ataques, como el ocurrido el viernes en la noche.

Una opinión distinta tiene Juan Araya, presidente nacional de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, quien aclara que “hacer un paro nacional no esta tan fácil. Hay que prepararlo, hacerlo con toda la gente, para que puedan organizarse, porque si no, salimos de forma espontánea y eso puede complicar”, indicó.

“¿Por qué tenemos que ser como los matones del barrio, y salir los camioneros a defender a los comerciantes, a los agricultores, a todo el mundo? Las movilizaciones que hemos hecho nosotros son organizadas por las organizaciones gremiales, con un congreso, con gente responsable y todo el apoyo logístico. Tú no puedes tirar 100 camiones a la carretera, y ¿qué comida le vas a dar a la gente, o la seguridad?”, dice Araya.

Críticas al Gobierno: “No ha reaccionado”

Pese a las opiniones diferentes que tienen ambos dirigentes respecto a la forma de avanzar con una movilización, las demandas apuntan en líneas muy similares.

Araya, enfatiza en que más allá de iniciar la movilización, “el tema central es cómo detectar a los delincuentes que cometen estos delitos”, y pone el ejemplo de Juan Barrios, -quien falleció tras sufrir un atentado incendiario en Victoria y donde una iniciativa legal que lleva su nombre busca aumentar las penas para estos ataques- “no hay una comunicación entre la policía y la comunidad que no quiere más conflictos”.

Por su parte, Villagrán denuncia que el ministro Víctor Pérez, no ha dado respuestas concretas a la violencia, “no hemos visto al señor ministro diciendo que esto se acabó, y que de una vez por todas les va a sacar las esposas a Carabineros y a la PDI, para que trabajen tranquilos y nos estén echando, en vez de estarlos premiando. Si ellos encuentran a un terrorista o delincuente, y un carabinero le dispara con su arma de servicio, el Gobierno les da de baja, y lo que tienen que hacer es darle una medalla, eso es lo que queremos los camioneros de una vez por todas que en Chile pase”.

Por eso, llama a que el Gobierno “demuestre que tiene capacidad” y sólo así, advierte, “los camioneros nos vamos a quedar tranquilos, y si no tienen capacidad, los camioneros no vamos a guardar los camiones hasta que de una vez por todas haya Estado de Derecho”.

“Ayer vimos que el Presidente dijo que iban a encontrar a los culpables -del reciente ataque-; llevamos 537 camiones quemados. Presentan las querellas, dicen el discurso políticamente correcto, y jamás han encontrado a los culpables. No ha habido una política de inteligencia, no se adelantan a los hechos”, sentenció.

Por eso, también advierte: “vamos a ir a al Parlamento, y vamos a señalar a los presidentes del Senado y de la Cámara, que ellos son los culpables que no modifiquen las leyes para que de una vez por toda terminemos con el narcotráfico, terrorismo y la delincuencia en Chile”.

