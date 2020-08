“Lamentablemente el voto que faltó fue un voto de un senador de nuestra coalición, no tengo antecedentes de por qué eso haya ocurrido, pero resulta doloroso constatar esta situación”. Con esas palabras, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió ayer al traspié sufrido en el Senado por el rechazo -por falta de quórum- de la nominación del juez Raúl Mera, para integrar la Corte Suprema.

De esta forma, el secretario de Estado apuntó a la ausencia del senador Manuel José Ossandón en la sesión de Sala, cuyo voto faltante impidió que logran ayer los 29 apoyos necesarios para aprobar la designación del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En esa línea, Larraín insistió en que “aquí estuvieron los votos, si hubiese estado el senador que faltó de nuestra coalición, no nos estaríamos lamentando, estaríamos celebrando y agradeciendo este respaldo del Senado a alguien que merecía llegar a la Corte Suprema”.

Molestia en el comité RN

La ausencia del senador Ossandón causó molestia no sólo en el Ejecutivo, sino que también en el comité de senadores de RN, desde donde aseguran que contaban con su voto, y que tampoco lograron obtener alguna explicación de su ausencia.

“Al senador Ossandón se lo tragó la tierra, no contestó ninguna llamada, ni a su celular, ni a su casa, no le contestó el teléfono ni a los senadores, ni a los ministros, ni a su hermana, a nadie y no se comunicó con nadie hasta esta hora” de la mañana, comentó a Emol el jefe del comité de senadores RN, Rodrigo Galilea.

Ossandón se encuentra en medio de un proceso judicial y será indagado por el delito reiterado de tráfico de influencias por hechos ocurridos entre 2017 y 2018, en el marco de un negocio de extracción de áridos en el río Maipo, hecho frente al cual ha asegurado su inocencia.

Consultado respecto a la participación del senador en futuras votación dada su situación judicial, Galilea señaló que el martes cuando se conoció la solicitud de formalización en su contra, conversaron y que “le había preguntado específicamente si es que pensaba que cambiaba algo en su relación en los comités que estaba, quería coordinarme con él, me dijo que ‘no, que seguía todo, independiente de que suspendía su militancia (…) y que seguía con todos sus deberes en el Senado'”.

Al interior de la directiva RN señalan que si bien tampoco han tenido contacto con el senador hasta ahora, descartan que su situación judicial y la suspensión de su militancia en RN (en medio de la investigación en su contra) afecte su trabajo legislativo a futuro e incluso creen que su voto estaría “disponible” para discusiones legislativas futuras.

Respecto a lo ocurrido este miércoles, la diputada Ximena Ossandón, hermana del senador, manifestó que “no tengo idea idea por qué mi hermano no votó. La verdad no he hablado con él y tampoco le voy a preguntar por eso. Yo respondo por mí y en el escenario que yo me hubiera enfrentado a esa votación, lo habría hecho en contra, porque Raúl Mera tiene un historial poco claro en materias de Derechos Humanos”.

La versión de su equipo

En La Moneda tampoco tienen mayores noticias sobre el senador, más allá de la versión que comenzó a circular respecto a que su ausencia se debería a motivos de salud. Algo que ratifican esta mañana desde su equipo, desde el cual aseguraron a este medio que el miércoles en la tarde Ossandón habría presentado problemas de salud que lo habrían obligado a no particular del debate en el Senado.

Esto pues hace algunas semanas el senador estuvo afectado por segunda por el coronavirus, enfermedad que incluso lo llevó a estar internado en un centro asistencial debido a las complicaciones. Con ello, dicen que todavía estaría tomando medicamentos.

Además, agregan que lo ocurrido ayer no fue “planeado” y que seguirá realizando su labor legislativa como siempre, más allá de la indagatoria en su contra. Hoy, en tanto, se encontraría mejor de salud.

