A través de las redes sociales, Hugo Gutiérrez dio que hablar luego de que durante la noche de este sábado se filtrara el video donde aparece negándose a ser fiscalizado por personal de la Armada den Iquique.

El registro trajo cola y varios apuntaron a la reacción del diputado del PC, quien se enfrascó en un cruce con los uniformados «A mí no puede controlar (…) yo soy más autoridad que usted, yo puedo controlarlo a usted, ¿me entiende? “Si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y hay un problema (…) a mí en la Cámara me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla», les dice el legislador.

Por lo mismo, el parlamentario accedió a un contacto esta mañana con Chilevisión para explicar la situación. «La cámara que filtró la Armada, a los medios de comunicación me imagino, no relata todos los hechos. Yo venía de una actividad solidaria del Día del Niño (…) venía de vuelta y decido estacionarme en un lugar para sacar un foto que quería enviar del regimiento que me acusan haber quemado», detalló.

Y en esa misma línea, agregó que «sacó esa foto, estaba en el estacionamiento, y cuando quiero reanudar mi marcha, un vehículo de la Armada me bloquea el camino. Se bajan 6 uniformados (…) yo al ver eso me molesto, quiero decirlo con todas sus letras, porque no había ningún control de nadie»

“¿Yo estaba evadiendo algún tipo de control?, no, lo que ocurrió es que estaba en un estacionamiento y a este estacionamiento ingresó un vehículo de la Armada, que sin duda tiene que haberlo molestado eventualmente, lo deben haber llamado desde el interior del regimiento, por sacar una foto del lugar yo supuestamente había quemado», recalcó.

Cruce de Hugo Gutiérrez con Humberto Sichel

En medio de sus dichos , se generó un tenso diálogo con Humberto Sichel, encargado hacerle la entrevista. De hecho, en al menos dos oportunidades hubo una especie de cruces entre ambos.

HS: Diputado, solo una pregunta. Cuando se acerca el personal, y le pide los documentos y usted se niega, él dice nosotros tenemos que llevar un catastro de todas las personas a las que controlamos , ¿no le parece eso un control formal?

HG: Quiero decirle que ellos primero, entendámonos, yo estoy en un estacionamiento , cuando voy a reiniciar mi marcha, ellos me bloquean el camino, yo al principio usted entenderá, que no sé de quién se trata…

HS: ¿Cómo le pueden bloquear el camino si está en un estacionamiento? Porque ahí no entiendo si usted iba circulando? O ponen los autos atrás?

HG: Discúlpeme, usted quiere saber la verdad? o quiere escuchar lo que usted quiere escuchar. Para poder salir de algún lado, efectivamente alguien le puede obstaculizar la salida

HS: Eso le estoy preguntando…

HG: Me bloquean de frente el vehículo…

De nuevo…

Eso sí, ese no fue el único momento incómodo de la entrevista, pues nuevamente se generó un diálogo tenso cuando el periodista le pregunta si se equivocó con su reacción.

HS: Diputado, perdón que lo interrumpa, no me está contestando la pregunta. Sólo le estoy haciendo una pregunta que es súper directa: a frente a frases como “yo soy la autoridad”, “ustedes no pueden controlarme”, “soy más autoridad que usted”, no le parece que se equivocó? Es tan simple como sí o no, porque hasta ahora no me está respondiendo esa pregunta (…) Eso ya lo me lo dejó claro, le estoy preguntando por tercera vez…

Después de explicar su punto y aclarar que no se trataba de una «pelea», Gutiérrez reveló que su reacción fue «proporcional a la forma en que ellos actúan. Las formas son fundamentales, las Fuerzas Armadas no pueden sentirse por sobre la sociedad. La forma estuvo a la altura en que ellos actuaron”.

