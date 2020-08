Luego de tres años de relación, donde tuvieron altos y bajos, murió la flor entre Camila Recabarren y Dana Hermosilla. De hecho, la modelo confirmó el quiebre amoroso en conversación con el programa web «CHV en Casa».

A pesar de que se habían mostrando felices en sus últimas publicaciones en el cibermundo, donde constantemente se dedican mensajes, la distancia terminó por pasarle la cuenta a la pareja, que ya había pues fin a la relación al menos en un par de ocasiones.

«Ahora estoy soltera eso sí. Por un tema también de lo que está pasando, de la distancia, de que yo tomé la decisión de venirme al Valle pensando en mi hija y en mi mamá», reveló la ex Miss Chile.

Y sobre la misma, la Cami aclaró la situación. «Necesito esta instancia sola, como de conectarme conmigo, vivir mi vida más libre. Yo lo conversé con ella y está todo perfecto», complementó.

La reflexión de Camila Recabarren

Eso sí, Recabarren sólo tuvo palabras de halago para Hermosilla. «Fue hermoso. Es diferente la relación de mujer con mujer que mujer con hombre. Con hombre es mucho más fácil para mí, el hombre como que a todo dice ‘sí, sí’».

Incluso, la moelo ahondó en ese último punto. «con la mujer eres amiga, como que te entiende, se pone en tu lugar, tiene más empatía, es más suave, más delicada. Tú decías que era pansexual y en verdad no me pongo etiquetas, porque puedo estar con un hombre también, no tengo nada contra ellos», remató.

