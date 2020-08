La presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe abordó el debate sobre la prescindencia frente al Plebiscito Nacional del 25 de octubre.

En entrevista con El Mercurio, la senadora por la Región del Biobío aseguró que “es complejo cuando dentro del Gobierno hay distintas posturas. A mí me parece bien lo que hizo el Presidente de darles libertad a sus ministros para que puedan dar su opinión”.

Sobre la posibilidad de que el propio Sebastián Piñera manifieste su opción, Van Rysselberghe comentó que “no me gusta pautear al Presidente, pero me encantaría que dijera que está por el rechazo”.

“Insisto, no me gusta pautear al Presidente por los medios ni decirle lo que debe hacer. No es que él deba hacerlo, pero sí me gustaría que diese su opinión”, profundizó.

Consultada en caso de que Piñera se declarara a favor del Apruebo, la timonel gremialista señaló que “no tengo dudas de que en lo que queremos mantener y no cambiar la Constitución, coincidimos completamente en Chile Vamos y con el Presidente Piñera”, sostuvo.

/psg