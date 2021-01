Esta es la programación completa de la 30° fecha, que comenzó con el empate entre Universidad de Concepción y Colo Colo:

Miércoles 13 de enero

17:00 horas, Universidad de Concepción 1-1 Colo Colo, estadio Ester Roa.

Jueves 14 de enero

17:00 horas, Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito.

19:15 horas, Universidad de Chile vs. Palestino, Estadio Nacional.

21:30 horas, Unión Española vs. Universidad Católica, estadio Santa Laura.

Viernes 15 de enero

10:30 horas, Cobresal vs. Deportes Antofagasta, estadio El Cobre.

17:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

19:15 horas, Curicó Unido vs. O’Higgins, estadio La Granja.

21:30 horas, Huachipato vs. Santiago Wanderers, estadio CAP Acero.

Suspendido: Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido.