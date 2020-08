A menos de dos meses del plebiscito del 25 octubre cuando se definirá si se elabora o no una nueva Constitución, han comenzado a surgir algunas preguntas sobre el proceso de votación, las implicancias que este tiene y los resguardos sanitarios a tomar debido a la pandemia de coronavirus.

Una de las interrogantes de la semana fue si los contagiados con Covid-19 van a poder votar en el plebiscito o no. El ministro de Salud, Enrique Paris, despejó las dudas sobre si se levantarán los confinamientos y afirmó que «no podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas, y no creo que por un día haya una cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena».

Los expertos en materia electoral y constitucional, Darío Paya, Ernesto Silva, Pepe Auth y Víctor Manuel Avilés, fueron consultados para resolver 15 preguntas clave para el plebiscito.

¿Las personas contagiadas con Covid-19, pueden ir a votar?

Según afirmó durante esta semana el ministro de Salud, Enrique Paris, «no podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas, y no creo que por un día haya una cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena (…) si la solución es el voto a domicilio, depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el Servel». En esa línea, el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que «llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 días del acto electoral es absolutamente inviable, y eso concordamos con el Servicio Electoral”.

¿Se está votando por cambiar contenidos específicos de la Constitución?

No se está votando por contenidos específicos de la nueva Constitución sino por las opciones de seguir con la Constitución vigente o implementar una nueva. Los votos específicos son más propios de la campaña para la elección de la convención que para el plebiscito del 25 de octubre.

Si alguien marco Rechazo y luego no vota por el mecanismo o convención, ¿se invalida el voto?

No. La segunda papeleta que consiste en determinar qué órgano redactara la Constitución. Se puede elegir cualquiera en el primer voto y cualquier otra en el segundo. No están vinculadas las unas con las otras. El voto no se invalida, hay dos recuentos. El tipo de mecanismo solo tiene relevancia si gana la opción Apruebo.

En caso de que gane el Apruebo, ¿sigue rigiendo la actual Constitución?

Si gana la opción Apruebo, sigue rigiendo completamente la actual Constitución durante todo el proceso en que esté reunida la Convención Constitucional o la Convención Mixta. Luego del plazo de entre 9 meses o un año, el Presidente de la República debe someter a plebiscito el texto que redactó esa convención. Cuando se promulgue ese texto, queda derogada la actual Constitución.

¿Qué peligro tiene para Chile una baja participación en el plebiscito?

Por ley no existe un requisito mínimo de participación, pero abogado constitucionalista, Víctor Manuel Avilés, acota: «Lo más probable es que haya un sector importante de la población que por susto no vaya a votar y son adultos mayores. Eso va a tener un efecto importante en los resultados. Permitirá al grupo que pierda este plebiscito sostener que este el proceso fue ilegítimo porque fue dentro de un proceso de excepción constitucional y porque no se pudo hacer campaña electoral de la forma en que correspondía».

¿Se podrá votar en el extranjero?

Según la legislación actual, los chilenos en el exterior, mayores de 18 años y que cumplan con los requisitos que señala la ley, están facultados para sufragar desde sus países de residencia en plebiscitos nacionales, primarias presidenciales y elecciones presidenciales.

Los chilenos que viven en un país que está en cuarentena, ¿podrán votar para el plebiscito?

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra preparando los detalles de la implementación del Plebiscito 2020 en el exterior, en conjunto con la red consular y de acuerdo a las directrices del Servicio Electoral de Chile. Según informan desde el organismo, debido a la pandemia del Covid-19 se están adoptado todas las medidas que permitan un proceso seguro, respetando las leyes y normativas vigentes de cada país, según lo dispone el derecho internacional. En este sentido, las cuarentenas o medidas sanitarias que establezca cada país, se respetarán según lo establece la Convención de Viena.

¿Se habilitará el voto online para chilenos que viven en países en cuarentena?

No. El Servicio Electoral es una institución regida por normas de derecho público, según las cuales solo se puede hacer lo que la Constitución y la ley permite y en Chile ese sistema de votación no está considerado en nuestra legislación, de manera tal que no puede ser implementado.

¿Quiénes van a ser los convencionales?

Son personas que tienen condiciones para que puedan inscribirse, ya sea como independientes o a través de las listas que van a organizar los partidos. De acuerdo al diputado Pepe Auth, «dependiendo de si el resultado se acerca a lo que dicen las encuestas, es decir que gana 2 a 1 la Convención Constituyente, los constituyentes van a ser 155 personas elegidas por distritos, los mismos distritos que en la elección de diputados. El resultado va a ser paritario, es decir, se aplica después de la votación el criterio de la paridad y, por lo tanto, habrá tantas mujeres como hombres y, segundo, que de manera excepcional los candidatos independientes podrán sumar sus votos entre sí porque tendrán derecho a constituir una lista en cada distrito».

¿Cómo se eligen?

Esto depende si es Convención Mixta o Convención Constitucional. El mecanismo de ambas es un sistema que utiliza los 28 distritos electorales. Estos distritos tienen un máximo de 8 personas electas. En el caso de la Convención Constitucional, se elegirán de acuerdo al mismo sistema electoral de la elección de los diputados pero con algunos implementos que incorporan la paridad de género, la lista de independientes y en discusión también las cuotas de los pueblos originarios. En en el caso de la Mixta, la mitad es electa por este mecanimso y la otra mitad serán parlamentarios en ejercicio.

¿Cómo pueden participar los independientes en una eventual Convención?

Un independiente puede participar cumpliendo los requisitos de acuerdo a lo que está establecido en la disposición transitoria que complementa la reforma a la Constitución, y puede hacerlo también agrupándose junto a otros que, habiendo cumplido individualmente con los requisitos, quieran conformar una lista en el distrito respectivo. Avilés profundiza: «El independiente tiene que inscribir su candidatura en una notaría, abrir una página de firmas y llevar el equivalente al 0,4% de las personas que votaron en la elección anterior, para que firmen y patrocinen esa candidatura. Si no logra esas firmas, no puede salir en la papeleta».

¿Cuáles son las probabilidades de una lista de independientes versus la de un partido político?

Depende de la cantidad de integrantes que tengan. En los independientes tienen que tener algún lema o eje ordenador y como opera en un sistema proporcional, lo que tiene que hacer es alcanzar votos que les permitan alcanzar una cifra repartidora. La ley les pide que tengan una especie de propuesta constitucional común. Según señala Darío Paya, «que un miembro de un partido político le gane a un independiente, las probabilidades son algo así como 100 a 1».

¿El próximo Presidente gobernará bajo la actual Constitución o a través de otro mecanismo?

Iniciaría su mandato con la Constitución actual, y deberá firmar la nueva Constitución si es que es ratificada por el plebiscito de salida. El nuevo Presidente es quien tendrá que convocar al plebiscito de salida cuando la Convención Constituyente o la Mixta, según el resultado, le entregue la propuesta.

Una eventual nueva Constitución, ¿la firma de quién llevará?

Llevará la firma del próximo Presidente de la República. Sobre este punto, el diputado Auth señala que el Presidente Piñera «podría haber enviado un proyecto de ley para elegir una instancia constituyente directamente sin ir a plebiscito, y eso le habría permitido a la altura de enero del próximo año, es decir, dos meses antes de su mandato, firmar la nueva Constitución».

¿Qué sucede si la Constitución no es ratificada por el plebiscito de salida?

Hay tres hipótesis en virtud de las cuales no existiría una nueva Constitución. La primera es que en el plebiscito de entrada ganara el Rechazo. La segunda es que la convención de abril, de existir convención, no llegara a un acuerdo. La tercera, es que habiéndose aprobado el plebiscito de entrada y habiendo acuerdo en la convención, en el plebiscito de salida se rechazara la propuesta final. En todas esas tres situaciones, la Constitución que seguiría vigente es la actual.

Por Sebastián Edwards para ellibero.cl

