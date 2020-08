Este miércoles, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados declaró admisible el requerimiento ingresado contra el diputado Hugo Gutiérrez (PC) quien la noche del pasado sábado protagonizó una polémica con funcionarios de la Armada de Iquique, quienes le realizaron un control durante el toque de queda.

Según reveló un video que comenzó a circular el domingo en redes sociales, Gutiérrez interpeló a quienes intentaron fiscalizarlo haciendo alusión a su cargo en el Congreso: “Yo soy la autoridad”, “Ustedes no pueden controlarme”, “Yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”, fueron algunas de las frases que esgrimió.

Tras este episodio, un grupo de legisladores de Renovación Nacional acudió a la Comisión de Ética argumentando que el comportamiento del legislador fue “impropio de la investidura”.

El presidente de la instancia, el diputado Bernardo Berger, informó que “en el día de hoy la Comisión recibió el requerimiento presentado por los diputados señores Camilo Morán, Eduardo Durán, Miguel Mellado, Frank Sahuermann y Sebastián Torrealba, por la actitud manifestada por el Diputado Hugo Gutiérrez, frente a control sanitario del cual fuera objeto el pasado domingo 8 de agosto”.

En esta línea, explicó que que tras revisar los antecedentes, la comisión resolvió dar “la admisibilidad, dado que el requerimiento cumple con los requisitos exigidos”.

A partir de esto, el diputado Gutiérrez, tendrá un plazo de 10 días para dar respuesta a la comisión acerca de los antecedentes expuestos.

Detalles del requerimiento

En el texto de seis páginas al que publicó el lunes La Tercera, se pide que el legislador sea investigado por eventuales faltas a la ética y a la probidad parlamentaria. Esto se argumenta con que “en la fiscalización de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria no hay en si una detención, por lo que la referencia al “fuero” solo deja a la vista la confusión consciente del parlamentario, o un intento por persuadir a los uniformados del ejercicio de una facultad que le conceden la Constitución y las leyes”.

Y se agrega que “preocupa el desconocimiento del Diputado Sr. Hugo Gutiérrez no sólo del ejercicio de las potestades de los efectivos militares, sino además de las facultades propias. En efecto, las presuntas potestades de “control”, seguro están referidas a las facultades de fiscalización que, como bien sabrá está Comisión, solo pueden ser ejercidas por la Corporación en tanto órgano, pues corresponden a la Cámara de Diputados, no a cada parlamentario en particular. Son facultades colectivas, expresa y taxativamente dispuestas en el artículo 52 Nº 1 de la Constitución Política de la República”.

