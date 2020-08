En Chile Vamos el plebiscito tiene dividido a sus representantes y militantes: votar Apruebo o Rechazo el 25 de octubre, y ya acercándose la fecha de inicio de campaña, los comandos de ambas opciones están empezando a activarse. Es en este contexto, es donde se empiezan a vislumbrar algunos contrastes entre los parlamentarios que promueven las posturas en el conglomerado oficialista.

Este jueves 20 de agosto, 12 parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli viajaron a Temuco para empezar a realizar acciones comunicacionales y territoriales en la IX y X región. María José Hoffmann (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Diego Paulsen (RN), Diego Schalper (RN), Sebastián Torrealba (RN), Catalina Del Real (RN), Tomás Fuentes (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Sebastián Álvarez (Evópoli), Harry Jürgensen (RN), Jorge Ratgheb (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) fueron los diputados parte de la comitiva.

Los organizadores de este primer viaje fueron Luciano Cruz Coke (Evópoli), Diego Schalper y Sebastián Torrealba (ambos RN). Cuentan que se juntaron el 17 de agosto, 2 días antes de partir al sur, para evaluar y coordinar la gira. El diputado Torrealba aclara que todos los gastos corrieron por cuenta propia de los parlamentarios y que este lunes se reunirán nuevamente para evaluar cuál es la próxima zona a abordar y repetir esta idea.

Pero esta no es la misma realidad de los que promueven la alternativa Apruebo dentro del conglomerado. De partida, que el ex presidente de RN, Mario Desbordes, asumiera como ministro de Defensa, significó el abandono de vocería de uno de los líderes de esta tendencia en Chile Vamos por el apruebo. Es más, luego de que el diputado dejó la conducción del partido, quienes están por el Rechazo en la colectividad comenzaron a plantear la opción de tener más tiempo en la franja televisiva para el plebiscito. Argumentan que la mayoría de sus representantes y militantes están por esa opción. Además, no se descarta que en el consejo general de septiembre de RN, se redefina la postura institucional con miras al 25 de octubre.

Otro de los líderes de Chile Vamos por la opción Apruebo es el senador Manuel José Ossandón. Sin embargo, se encuentra con su militancia suspendida debido a que se encuentra formalizado por tráfico de influencias. A pesar de esto, la diputada Ximena Ossandón afirma que su hermano igual apoyará la campaña que haga el partido por dicha opción.

En la vereda contraria, en la alternativa Rechazo, se encuentra la mayoría de los parlamentarios -tanto diputados y senadores- de los partidos de Chile Vamos. Y con el tiempo, más dirigentes se han ido sumando a esta opción. Por ejemplo, el diputado Evópoli Francisco Undurraga en un comienzo se encontraba por el Apruebo, y actualmente se declara por el Rechazo. Lo mismo con el actual vocero de gobierno, Jaime Bellolio (UDI). Y también esto está sucediendo en el Senado. A pesar de que aún no ha dicho su postura final, el senador Felipe Kast pasó de estar por el Apruebo a en un estado de reflexión.

Trabajo en terreno

A pesar que ambas opciones aseguran que realizarán labor territorial, los parlamentarios de la opción Rechazo ya comenzaron con más fuerza. Sin embargo, son enfáticos en señalar que no lo consideran parte de la campaña. La diputada Catalina del Real (RN), afirma que «estamos concientizando a la gente que vote, y estamos viendo en terreno cómo está el ambiente para votar porque las personas están con mucho miedo, no saben muy bien de qué se trata todo esto. Entonces sería un fracaso que no fueran a votar o que lo hicieran desinformadas». En esa línea, la diputada subraya que «aunque todos estamos por el Rechazo, no andamos con ningún cartel ni propaganda. Esto es una previa de lo que va a ser la campaña, y también estamos viendo si están las condiciones para hacer un plebiscito».

El también diputado RN, Tomás Fuentes, enfatiza que la gira estuvo muy centrada en «la comunicación», especialmente en las radios locales y los medios escritos. Fuentes, quien junto al diputado Schalper son los coordinadores del rechazo en Renovación Nacional, dice que «en octubre de 2019, los chilenos creímos erróneamente que la paz era sinónimo de cambiarlo todo. Por este motivo, la campaña del Rechazo viene a promover los cambios que el país necesita. No es inmovilidad como algunos quieren hacerlo ver, pero sí es hacer modificaciones de una forma segura, sin una hoja en blanco o partir todo desde cero, ya que eso solo genera inseguridad e incertidumbre».

En la otra vereda, Hugo Rey, diputado de RN, es el coordinador del Apruebo en ese partido. Asegura que ellos sí harán labor territorial, pero cuando comience la época de la campaña. Además, afirma que actualmente se encuentran trabajando en la planificación de esta a través de redes sociales y de las comunales del partido.

Los Zoom de los Apruebo

Quienes están por el Apruebo en Chile Vamos se han focalizado en encuentros virtuales. Han sostenido un Zoom con el filósofo Hugo Herrera, también con el constitucionalista Gastón Gómez y próximamente tendrán uno con el cientista político Cristóbal Bellolio.

Según el diputado Andrés Longton (RN), quien se encuentra a favor del Apruebo, «el tema de la pandemia complica. El poder convocar, se puede reducir a grupos con muy pocas personas y dificulta la posibilidad poder trasladarse con todos los riesgos que eso implica. Estamos ahora concentrados -sin perjuicio que cuando avance la campaña lo podremos hacer de manera muy específica, en determinados lugares programados- haciendo encuentros más por Zoom, usando las redes sociales, gráficas».

Respecto a la franja televisiva de RN, el parlamentario señala que «tenemos menos espacio que el Rechazo porque se sacó proporcionalmente a los parlamentarios que están por cada opción». Sin embargo, subraya que «si lo hubieran tomado por los alcaldes, los del Apruebo salimos ganando». Respecto al financiamiento dice que es lo mismo, todo es proporcional al número de diputados adherentes a las posturas.

Tanto la diputada Ossandón como el diputado Longton consideran que la tarea de los del Apruebo es más ardua en la centroderecha. «Tenemos que derribar los mitos y los temores que ha instalado el rechazo» dicen.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

/psg