La Fenats Nacional anunció una nueva jornada de paro y movilizaciones para el miércoles, jueves y viernes de esta semana. La determinación se adoptó este lunes y marca la pauta al resto de las asociaciones gremiales que, a esta hora, se encuentran deliberando sobre su adhesión.

Desde la Secretaría de Salud de la CUT, informan que este martes se llevará a cabo un punto de prensa, con representantes de los gremios que se sumarán a la iniciativa.

“Nos hemos visto forzados a llegar a estas acciones frente a la nula respuesta de las autoridades a las demandas de la Salud. Que Enrique Paris se sienta decepcionado no es una respuesta acorde a un ministro; después de ocho meses de conversaciones y promesas incumplidas, lo mínimo que esperamos es una respuesta formal de su parte y no sus sentimientos. Somos nosotros, los trabajadores, los que estamos decepcionados, cansados y mal pagados, no manipule las cosas, por favor”, declaró Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional.

En la misma línea, sostuvo que los funcionarios de la salud no pueden seguir esperando por un poco de reconocimiento, así como tampoco la ciudadanía, que se atiende en el Sistema de Salud Público, porque el presupuesto afecta directamente la calidad de atención que recibirán.

