En el marco de la búsqueda de Tomás, el menor de 3 años desaparecido entre Lebu y Arauco, en la provincia del mismo nombre, su tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar, con quien salió a caminar antes del suceso, contó más detalles de la ocasión.

“Cuando yo salí a buscarlo, no estaba, yo grité y no me habló, no dijo nada, no contestó”, lamentó el adulto que era acompañado por Tomás, antes de que el menor desapareciera.

Continuando con su experiencia: “Fuimos a buscar a las vacas, las encontramos, recorrimos un poco el sector los dos, y después llegamos a una parte donde quedó el y yo bajé a buscar las vacas y lo dejé solito a él ahí y al momento de volver no lo encontré”.

El hombre cree que el niño pudo haber caminado a la carretera, ya que “no está tan lejos” de donde lo dejó. Agregó que cree que alguien podría haberlo “tomado”.

“Tiene que aparecer, tiene que estar por ahí (…) él conoce el camino”, afirmó el adulto.

