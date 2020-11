Tanto la ficción nacional como internacional se ha convertido en un escaparate en el que todo tiene cabida, desde la comedia hasta el drama, desde la violencia hasta el sexo. La televisión entendida como escaparate de la realidad social y como moneda de cambio, en un tiempo en el que las pantallas se han convertido en parte indisoluble de nuestra vida.

1. Cuestión de sexo. Protagonizada por Willy Toledo, Carmen Ruiz y Ana Fernández, entre otros, la ficción que estuvo tres temporadas en Cuatro, contaba en clave de comedia las andanzas sexuales de diferentes parejas. Si bien la ficción no tuvo mucho éxito, el amplio rango de edad de sus protagonistas hacía que el margen de proyección de las relaciones sexuales de la serie fuera muy amplio.

2. The girlfriend experience. Con dos temporadas independientes a sus espaldas, cuya temática comparten, la ficción ‘The girlfriend experience’ cuenta la vida de dos mujeres diferentes unidas por su ejercicio de la prostitución como ‘scorts’ de lujo. La temática hace que tanto la actividad sexual, prácticas diferentes como los semidesnudos se conviertan en un continúo en la serie, favoreciendo las ganas de mantener relaciones sexuales.

3. House of Cards. Las primeras temporadas, sobre todo, con el entonces congresista Frank Underwood (Kevin Spacey) y la periodista Zoe Barnes (Kate Mara) manteniendo encuentros esporádicos la temática sexual cobra gran importancia en la serie. Además, la relación entre el político Peter Russo (Corey Stoll) y Christina Gallagher (Kristen Connolly) también pone en evidencia un buen matiz sexual, que si bien no es muy explícito, sí que muestra en su lenguaje llamativas connotaciones sexuales.

4. Juego de Tronos. La exitosa serie de la HBO, basada en las novelas de George R.R. Martín, tampoco se libró del matiz sexual de muchas de las tramas, llegando a mostrar la crudeza, incluso, de una violación. Desde la primera temporada se muestran las relaciones sexuales desde un punto de vista, muchas veces, anquilosado en el pasado, como en los primeros encuentros entre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)y Khal Drogo (Jason Momoa), o en la presencia de prostitutas en un continúo en la ficcion.

5. Sin Identidad. La ficción protagonizada por Megan Montaner en Antena 3 fue también muestra de numerosos encuentros sexuales de todo tipo. Desde la entrega de la protagonista, María (Megan Montaner), a los clientes del burdel al que fue vendida, como la prostitución ocasional de Amparo (Verónica Sánchez), o los encuentros entre varios de los protagonistas.

6. The Client List. Protagonizada por Jennifer Love Hewitt, la serie se basa en un centro de masajes en el que los clientes acuden para ser masturbados en unas condiciones determinadas. Tanto el atuendo de las masajistas eróticas como muchas de las escenas presumen de un alto contenido erótico.

7. Orange is the new black. La ficción de Netflix tampoco se libró de los múltiples encuentros sexuales entre convictas y entre algunas de estas y los funcionarios de prisión. Con semidesnudos, escenas de alto contenido erótico y una buena carga sexual, la serie se ha convertido en una de las grandes ficciones de atractivo para la audiencia.

8. ‘L’ World. De temática LGTB, tanto su primera andadura en la televisión como el ‘revival’ que ha reencontrado al público con algunas de las protagonistas del elenco original, la serie expone tanto las relaciones amorosas como las sexuales de un grupo de mujeres, y hombres, que viven su sexualidad de manera libre y sin barreras.