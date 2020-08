Tras sostener un encuentro con los diputados de la comisión de Constitución, el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg, anunció este viernes que ingresarán una indicación al proyecto de ley que establece la rebaja del número de parlamentarios, buscando mantener en 50 los senadores y reducir a 134 los diputados.

Esto “consiste, y es un acuerdo transversal, en que el Senado se mantiene en el mismo número de integrantes que se aprobó en las últimas modificaciones, vale decir, los 50 miembros que se van a completar en la próxima elección. Pero en el caso de los diputados, estos se disminuyen de 155, como son hoy, a 134 diputados”, explicó Monckeberg desde La Moneda.

La indicación que fue consensuada con Chile Vamos, además establecerá un piso mínimo de votación del 3% para quienes sean electos como diputados o senadores, ya sea a nivel regional o distrital.

“Al mismo tiempo, se va a exigir que tanto lo diputados como los senadores para ser elegidos, tienen que tener de manera individual, al menos, un 3% de votación obtenida en su elección, tanto en la región, como en el distrito de que se trate”, acotó.

A su juicio, “esto permite, por un lado, seguir manteniendo un sistema proporcional con representatividad y respetando la diversidad que existe en el Congreso. Esto también permite mantener el mismo número de distritos que hoy existen que son 28, también permite señalar que el mínimo de diputados que se elige en los distritos más pequeños es tres, por lo tanto, no se vuelve a la lógica del binominal”.

Y agregó que “la reducción del número de parlamentarios no se hace de manera antojadiza, no se hace con la calculadora, se hace de manera seria, vale decir, el Servel de acuerdo a la información del último Censo, disminuye en aquellas zonas donde la población no dice relación con el número de diputados y en esos lugares se disminuyen los diputados hasta llegar a 134”.

/psg