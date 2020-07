En medio de esta cuarentena, Gala Caldirola ha estado más activa que nunca en el cibermundo. De hecho, comparte a diario su rutina junto a su familia.

Y esta vez no fue la excepción, pues la ex chica reality subió una postal donde se le ve disfrutando de un atardecer junto a su esposo, el Huaso Isla, y su pequeña hija, Luz Elif. En la postal, la española no lleva puesto la parte de arriba del traje de baño.

La imagen la acompañó del mensaje «Love», y ya suma más de 125 mil «likes».

Luego, en otra foto, posa solo con el futbolista. «El hombre que te ama. Mirarte y verme en tu mirada. En tus ojos no está mi piel, está mi alma», escribió junto a la instantánea.

Como era de esperar, rápidamente surgieron los comentarios donde elogiaban a Gala.

«Una de las fotos más bonitas que he visto en mucho tiempo», «Nada mejor que ser libres y hacer lo que se les plazca… Que no les importe los malos comentarios», «Que bella foto», «Que linda es la libertad y el amor», «Para los que no han salido nunca del país sepan que es normal en Europa hacer topless que los niños pequeños de bañen desnudos o sin parte de arriba las niñitas», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

