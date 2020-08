El ministro de Defensa, Mario Desbordes, manifestó este lunes que “salvo que la pandemia diga otra cosa vamos a tener una alta participación” en el Plebiscito de octubre próximo, a la vez que reafirmó que el Presidente Sebastián Piñera, les pidió prescindencia en este tema.

“Los ministros, la gente sabe lo que pensamos, porque en mi caso lo dije antes de asumir. Yo espero que el Plebiscito salga muy bien, que vaya harta gente a votar, este cliché típico, pero que se haga realidad, de la fiesta de la democracia. Una oportunidad única para que Chile tenga una Constitución en democracia, ya sea que reformemos esta, si gana el Rechazo, o que tengamos una nueva si gana el Apruebo”, afirmó Desbordes.

En esa línea, el titular de Defensa expresó que “yo creo que salvo que la pandemia, que el coronavirus diga otra cosa, vamos a tener una alta participación. Además hay muchas iniciativas legales, opinar de todas sería complejo para el ministro de Defensa, el Gobierno no ha tomado una posición respecto a ese punto y en eso quiero ser cuidadoso”. Esto en alusión a la idea del senador Francisco Chahuán (RN) de aplicar un piso mínimo de votación del 50% en el Plebiscito.

Con ello, aseguró que trabajará junto al Gobierno y al Servicio Electoral, para que “estén las garantías y para que el proceso se lleve adelante de manera impecable como han sido siempre las elecciones en Chile y ojalá participe la mayor cantidad de gente posible”.

Prescindencia en el gabinete

“Yo hasta ahí llegó en términos de opinión, como ministro, el Presidente nos ha pedido que tengamos prescindencia en términos de mayores detalles, de hacer bajadas más políticas, ahora tengo jefe, y eso yo lo voy a respetar”, recordó Desbordes, quien tiempo atrás reconoció estar por el Apruebo.

A su juicio, “los ministros siempre tienen que tener neutralidad en su labor, un ministro no debería participar de una elección, salvo en sus horas libres (…) claro que puede hacer campaña en sus ratos libres (un ministro), creo que eso es normal. En el caso del Plebiscito, el Presidente nos ha pedido mantener una prescindencia total, porque es distinto, uno tiene su corazoncito, todos saben de qué coalición soy, soy una persona determinada, mi domicilio está claro, entonces cuando hay elecciones de alcaldes, o de parlamentarios o presidencial, nadie va a dudar a quién apoyo”.

“En el Plebiscito actual del Apruebo y el Rechazo es distinto, el Presidente ha pedido prescindencia y eso yo lo voy a respetar, así que no voy a hacer campaña por la opción que yo apoyo, no voy a hacer campaña, no voy a hacer actividades”, recalcó.

En relación a los dichos del canciller Andrés Allamand, quien indicó que hay sectores que están por el Apruebo, porque creen que se impondrá en las urnas, Desbordes aseguró que “yo no voy a entrar en discusiones con el ministro, mi opinión la di hace mucho rato y plantee cuál era mi opinión, uno en estas cosas está por convicción, no porque crea que hay que estar del lado ganador”.

“En lo que a mí respecta, el Presidente nos pidió prescindencia, lo voy a respetar eso, no me voy a explayar de los por qué conviene una u otra opción o por qué es buena una y otra opción, pero sí creó que es legítimo, creo que hay que respetar a la gente que está por el Rechazo y por el Apruebo, en cualquier lugar político y obviamente también en la centroderecha”, remató.

/psg