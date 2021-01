No necesitas que te digamos que estamos viviendo tiempos extraños. Una pandemia ha entrado en nuestra vida y no sabemos cuando se marchará, hemos sido testigos de como el Pentágono reconoció la existencia de ovnis en nuestros cielos, una conjunción planetaria única en nuestra vida, Donald Trump perdió las elecciones, y el exjefe de seguridad espacial israelí afirmó que los extraterrestres están entre nosotros. Y ahora tenemos un más que sorprendente avistamiento de un humanoide volador sobre Los Ángeles.

Humanoide volador

Cuando se trata de historias raras, el apodado “Jet Pack Guy” de Los Ángeles se lleva la palma. Después de varios avistamientos informados por pilotos de aerolíneas en más de una ocasión de un humanoide volando a miles de kilómetros cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, uno de los espacios aéreos más congestionados del mundo, investigados por la Administración Federal de Aviación​ (FAA, por sus siglas en inglés) así como por el FBI, ahora tenemos una evidencia de su existencia.

El video no ha sido publicado en ninguna red social como Reddit o YouTube. Más bien fue grabado por un piloto durante un vuelo de instrucción de la escuela Sling Pilot Academy en el área de entrenamiento de Palos Verdes, en el suroeste de Condado de Los Ángeles en el estado de California. Según informa la revista digital The Drive, uno de los pilotos involucrados en el extraño incidente dijo que volaban a lo largo de su ruta en el área de práctica entre Palos Verdes y la isla Catalina cuando vieron lo que parecía un individuo en un jet pack volando hacia ellos en la dirección opuesta a casi 1.000 metros de altura.

El misterioso objeto pasó por el lado derecho de su avión y siguió su trayectoria hasta que desapareció del ángulo de visión. No hubo comunicación desde el objeto en el canal de radio usualmente ocupado utilizado para el área de entrenamiento. Como tal, los pilotos informaron el encuentro a la FAA, pero debido a que realmente no había ningún detalle que agregar, no se presentó un informe oficial. Únicamente pudieron presentar las imágenes, que ya es mucho.

Muchos han sugerido que se trata de una persona volando sobre el océano con una mochila propulsora a 1.000 metros de altura, pero esta teoría no tiene fundamento. Los propulsores que existen tienen alcances muy cortos y no están equipados para volar en espacios aéreos densos, especialmente a miles de kilómetros en el aire.

Entonces, otra posibilidad sugerida es que se trate de una especie de dron disfrazado para parecerse a una persona con un jet pack. Entonces la pregunta es ¿por qué alguien estaría haciendo esto a tantos metros de altura? ¿Cuál era la intención u objetivo? Además, hay que decir que si este fuera el caso no es una operación barata o simple. Y en este caso, el humanoide ni siquiera volaba sobre un área poblada, estaba sobre el mar, donde nadie es capaz de reconocerla. Por su parte, la FAA ha hecho la siguiente declaración oficial:

“La FAA no ha recibido informes recientes de pilotos que creen haber visto a alguien en un jetpack en los cielos de Los Ángeles. La FAA ha tomado en serio los informes de avistamientos que ha recibido y ha trabajado en estrecha colaboración con el FBI para investigarlos Sin embargo, la FAA no ha podido validar los informes”.

Esta declaración coincide con la explicación del piloto, que no se presentó un informe oficial. Además, las autoridades están investigando este incidente y revisando los registros de los radares de avistamientos anteriores, aunque lo más extraño es que no detectaron nada inusual, como si no hubiera sobrevolado esa zona. Por no decir que no hay ningún testigo que proporciones evidencia del despegue o aterrizaje del “humanoide volador”.

También hay que añadir que esta no es la primera vez que avistan algo similar. En 2015, el Dr. Anthony Choy, periodista y productor de radio de investigación, grabó lo que parecía ser un misterioso humanoide volando a través de los cielos nublados sobre Puerto Maldonado, Perú. Tal como se podía apreciar en las imágenes, la enigmática figura tenía una cabeza distinguible, brazos, piernas, así como un tronco. Y lo más sorprendente fue que el avistamiento duró unos 5 minutos antes de desaparecer entre las nubes. Las teorías sugeridas incluían que se trataba de guías espirituales o un OVNI con forma de humanoide.

/psg