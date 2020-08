El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, afirmó que la participación “no es una regla” para validar o no el plebiscito constitucional que se realizará el próximo 25 de octubre.

La autoridad abordó el tema luego que desde la oposición surgieran propuestas que señalaran un piso mínimo de participación electoral para asegurar el proceso, considerando las dificultades que trae la pandemia del coronavirus.

“Un plebiscito que pretende avanzar en cambios a la Constitución y tener una nueva Constitución tiene que ser muy participativo y, por lo tanto, eso no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Servicio Electoral, del gobierno, del Parlamento, de la oposición y es responsabilidad de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar todas las condiciones para que sea lo más seguro desde el punto de vista sanitario y sea lo más participativo posible”, expresó el ministro a La Tercera.

Monckeberg descartó que la cifra de participación afecte la validez del plebiscito. “Es válido al momento en que se convoque, que la gente participa”, enfatizó.

Sobre las iniciativas que buscan poner un porcentaje mínimo, el secretario de Estado planteo que “bienvenido sea el debate. Se han hecho una serie de planteamientos, pero las reglas del plebiscito ya se fijaron. Y se fijaron en un acuerdo constitucional el día 15 de noviembre”.

“Nunca había escuchado que el porcentaje de participación fuera lo que validaba o no una elección. El porcentaje de participación no es la regla para validar o no un proceso electoral. Podrá haber opiniones a favor o en contra de eso, pero eso no lo valida”, añadió.

