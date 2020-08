Esta mañana, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió acerca de la situación en el país con respecto al coronavirus y el paso que han vivido las comunas de Estación Central y Santiago, que ayer comenzaron su primer día en fase de Transición y mostraron un claro aumento de aglomeraciones y circulación en las calles.

Un caso específico fue la gran cantidad de gente que se reunión en las afueras del Mall Chino.

Al respecto, el ministro indicó que se requiere de la colaboración no solo de los locatarios, sino también de la ciudadanía para evitar que estas situaciones no ocurran.

“Hoy en la mañana muy temprano me escribió el alcalde (Felipe) Alessandri, estaba muy preocupado, la verdad es que nosotros insistimos bastante, y ellos también , en el distanciamiento físico, en el uso de mascarilla”, indicó. “Yo vi ahí fotos de gente que estaba prácticamente pegadas una a al otra”.

En este punto, el titular de la cartera de Salud expresó que se debían tomar las medidas o tendrían que cerrar este tipo de comercios.

“Yo creo que los comerciantes, y los que abren ese tipo de comercios también deben cooperar. Debería de haber habido en las veredas estos círculos que son fáciles de hacer o pintar para mantener la distancia”, expresó. “Es una lección que tenemos que sacar, nos vamos a tener que poner más estrictos y a lo mejor no abrir todavía los centros comerciales de ese tipo, masivos, los mall o los pequeños mall”.

Afortunadamente, expresó Paris, en las imágenes se pudo ver que todos andaban con mascarillas, y eso en parte impide la diseminación viral, sin embargo “estaban todos muy apegados, y eso es muy grave”.

Con respecto a las cifras, el titular de Salud destacó que la variación de los casos nuevos en los últimos 7 días es de -8%.

“La región que nos preocupa más es Atacama, porque ha hecho mucho más test que antes, y ahí tenemos dos problemas: tenemos Copiapó con mucho problemas, y después aparecieron Tierra Amarilla, Caldera, y otros lugares más pequeños con mucho problemas”, indicó.

Estos lugares, indicó, son ciudades que tienen pequeñas cantidades de habitantes, y cuando tienes 2, 3 o 10 casos nuevos, “obviamente el porcentaje de aumento es gigantesco”.

Según indica, les preocupa también la situación de Santiago con lo que ocurrió ayer en el Mall Chino y lo que eso puede significar a futuro.

“En otros países a las 4 o 5 semanas después de hacer un cambio es cuando se produce un rebrote”, sostuvo.

“Hoy la Región Metropolitana solo tiene 339 casos nuevos, o sea, es una baja considerable, y la PCR a nivel de la RM es de 4,7. A nivel nacional es de 6,2, porque tuvimos brotes en Magallanes y Aysén”, indicó.

En algunas comunas de la RM, señaló, hubo un aumento de casos, “pero son aumentos en números bastante pequeños”, mientras que en otras comunas como Ñuñoa y Colina, hubo una baja.

En esta misma línea, sobre la posibilidad de que algunas comunas pasen a la tercera fase del Plan Paso a Paso, o que más comunas pasen a Transición, el ministro indicó que creía que era “muy pronto (…) sobre todo por lo que vimos ayer”.

“No queremos dar ese paso hasta que tengamos una evaluación de las comunas que pasaron a esta etapa”, sostuvo, recordando que recién el día de ayer Estación Central y Santiago pasaron a la fase dos. “Hay que esperar por lo menos una semana para tener un informe mas objetivo”.

Trazabilidad

Con respecto a la trazabilidad, el ministro indicó que el 31% de los casos son por búsqueda activa, y deben seguir trabajando en esto para reducir el R – es decir, el número de individuos que una persona con coronavirus puede contagiar -.

“Ahí hay una crítica que hay que aceptarla – y ayer me reuní con los alcaldes – es la trazabilidad: Tenemos que aumentar fuertemente nuestra fuerza de trazabilidad para que esa gente se vaya a la residencia sanitaria o se quede en su casa haciendo la cuarentena”, sostuvo.

Si hay un aumento de contagios, reiteró, no se verá hasta en un par de semanas más.

“Es eso lo que yo temo, que ocurra de aquí en 3 o 4 semanas más, si no estamos cantando victoria, estoy muy preocupado, porque esto que vimos ayer en Santiago y ni dios quiera que pase hoy en Providencia, en Estación Central, vamos a tener repercusión en cuatro semanas más, si la gente eso no lo entiende, no sé por qué no es capaz de entender, a lo mejor nosotros hemos dado malas señales, no lo sé”, expresó.

Plebiscito

Con respecto al plebiscito y los protocolos sanitarios para su realización, Paris indicó que se ha reunido con Patricio Santarmaría y su equipo por Zoom y han “consensuado un protocolo, en algunas cosas ellos están de acuerdo, en otras no”.

“Por el momento el plebiscito puede hacerse, es un derecho ir a votar. La duda está en cómo lo hacemos con los pacientes que están positivos”.

En este momento, la cantidad de pacientes positivos es alrededor de 16 mil a lo largo de todo Chile, indica, y eso es algo muy difícil de decidir.

“Nosotros habíamos propuesto que voten en mesas diferidas dentro del mismo local”, indicó.

Sobre el protocolo, por el momento se debe considerar todas las medidas de aislamiento, alcohol gel, mascarillas faciales, que los lugares de votación estén sin puerta de plástico o género porque ahí el virus puede permanecer más tiempo, marcar los lugares en donde las personas tienen que esperar de pie para votar, tener un lugar especial para los adultos mayores, entre otras cosas.

