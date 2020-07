Han pasado 10 días desde que la diputada Pamela Jiles sorprendiera con una frase que dio que hablar. El 14 de julio pasado, previo a la votación por la ley que permite el retiro de fondos de las AFP, la parlamentaria llegó incluso a ofrecer “su cuerpo” al senador Moreira a cambio de que votara a favor.

En el matinal Bienvenidos de Canal 13, el senador se refirió finalmente al tema, y aseguró que, si bien entiende que se trata de una metáfora, no entiende que nadie haya rechazado los dichos.

“Tengo que ser respetuoso, por mi mujer, y contestarle a Pamela Jiles. Yo sé que es una metáfora, pero lo que si quiero aprovechar de decir es que si lo que dijo Pamela Jiles, en el tono o como una metáfora o hizo una caricatura, si eso lo hubiese dicho una diputada o una política de derecha, las feministas la hubieran hecho pedazos”, dijo Moreira.

Tonka Tomicic le insistió luego en el tema, mostrándole las declaraciones específicas que hizo Pamela Jiles y el senador Moreira, quien compartía el set con la alcaldesa Claudia Pizarro y el alcalde Joaquín Lavín, agregó que “aquí me llamó la atención que ninguna de las feministas, ninguna gente de la oposición, que ellos siempre rasgan vestiduras con respecto al respeto hacia la mujer y la igualdad, no dijeron absolutamente nada”.

Finalizó diciendo que “esto es una anécdota, yo no me pongo colorado con ninguna cosa, pero por primera vez si. (Pamela Jiles) fue muy directa. Estaba en un programa de televisión y me lo dijo”.

