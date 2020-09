El diputado DC Matías Walker anunció hoy que no firmará la acusación constitucional que impulsa su partido en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por no aplicar la Ley de Seguridad del Estado a los camioneros en paro. Afirmó que “ya no tiene sentido”, a pesar del acuerdo alcanzado anoche por la oposición para impulsarla.

El parlamentario de la Falange recordó que “ayer se anunció este acuerdo y yo soy de los que creía que ya no era viable una acusación constitucional, porque se cumplía el objetivo, que era despejar las rutas del país, pero otros diputados son de la idea de que la acusación constitucional hay que presentarla igual”.

Walker anunció que “yo no la voy a firmar, porque considero que nosotros dimos un ultimátum de que había que llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo. Pero me parece legítimo que unos diputados quieran presentarla y la vamos a estudiar en su mérito. El paro llegó a un acuerdo, entonces ya no tiene sentido la acusación”.

Consultado por el actuar de La Moneda, el diputado DC señaló que “el ministro del Interior manejó muy mal la situación y muchos echamos de menos la figura de Ricardo Lagos que en una situación similar aplicó la Ley de Seguridad del Estado”.

/psg