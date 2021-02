Debido a diversas especulaciones y datos falsos en torno a la desaparición de Tomás Bravo, el niño de 3 años que fue visto por última vez el pasado 17 de febrero, en la provincia de Arauco, las autoridades locales hicieron un llamado a la responsabilidad.

Durante las últimas horas, el intendente de la región del Biobío, Patricio Kuhn, lamentó dos «incidentes» que se produjeron anoche a raíz de una información errada por parte de una vidente y por los comentarios que surgen en redes sociales.

Entre las diversas versiones, hipótesis y antecedentes que aportan testigos y vecinos del sector de Caripilun, hay dos que llegaron a oídos de Estefanía Gutiérrez y Elisa Martínez, madre y abuela del pequeño, respectivamente.

El primero guarda relación con la presencia de un auto gris. Según los lugareños, el vehículo merodeó el lugar durante los días previos a la desaparición.

«El auto gris dicen que varias personas lo vieron. Lo han visto vecinos, varias personas. No es costumbre que se estacionen vehículos en el sector, a no ser que anden trabajando, pero es difícil. La gente me dice que vio varias veces un auto plomo en la primera entrada del predio. Varias veces, antes de la desaparición. En una oportunidad alguien vio un hombre, pero no pusieron mucha atención en quién era», explicó Martínez, en diálogo con Bienvenidos.

Foto sospechosa

Una segunda «pista» sería la foto que sacó un vecino -cuyo paradero se desconoce- y que llegó al celular de la madre. En la imagen se ve un sector cercano a la desaparición de Tomás. Horas más tarde, la publicación habría sido borrada de las redes sociales del sospechoso. Esta situación abrió una nueva hipótesis.

«Nos llegó a nosotros (la foto). Reconocimos el lugar, al otro lado del bosque, de la carretera hacia abajo. Se ve el camino, se ve cierto lugar del bosque, donde está el cerco», describió Estefanía.

Sobre el sujeto que tomó la fotografía, la madre de Tomás dijo que «lo había visto cuando chica, viajaba siempre en el bus, solamente ahí, pero como que nunca me dio buena espina. La gente hablaba de que no era una persona muy cuerda».

En tanto, la abuela de Tomás aclaró que «es algo que se está investigando. No tenemos muchos antecedentes y tampoco podemos decir, pero yo me imagino que lo están investigando».