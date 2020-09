Desde Roswell hasta el bosque Rendlesham en Suffolk, estos son los avistamientos que los expertos en ovnis han considerado como prueba de vida extraterrestre. Pero hay más evidencias, como que el número de avistamientos de ovnis se encuentra actualmente en un máximo histórico. Expertos en la materia reconocen que se han registrado más de 100.000 avistamientos de objetos voladores desconocidos en los últimos 100 años.

Además, tenemos un video de una “autopsia extraterrestre” revelado en 1995 e imágenes de aviones de combate aparentemente persiguiendo un OVNI sobre el Océano Pacífico. Incluso hay un video de un OVNI que supuestamente ataca un recinto talibán. Es cierto que la mayoría de los videos han sido desacreditados por “expertos”, pero también es cierto que algunos de ellos continúan sin explicación, por no decir que en ocasiones encontramos evidencias físicas. Y esto mismo es lo que ha ocurrido en un río de EE. UU.

El OVNI del río Delaware

Un equipo de trabajadores ha descubierto un disco volador en miniatura en el río Delaware, en la región Nordeste de Estados Unidos, el 1 de septiembre. Mientras limpiaban el río Olentangy en agosto encontraron neumáticos, metales oxidados y basura cuando el equipo sintió un sólido “golpe”.

El operador de la retroexcavadora le costó sacar el misterioso objeto de 400 kilos antes de observar con asombro cómo emergía del río el extraño disco. El nuevo descubrimiento ha sorprendido a los expertos en la materia, y están convencidos de que podría ser una evidencia de la existencia extraterrestre en el planeta tierra.

Y como no podía ser de otra manera, ha sido analizado por el popular investigador de ovnis Scott C. Waring, quien reveló que el tamaño y la estructura del disco recién descubierto indican que lo más probable es que sea un OVNI extraterrestre que procede de grandes naves nodrizas. El investigador también afirmó que este disco en miniatura podría haber estado en el agua durante cientos de años. Él cree que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante cientos de miles de años para monitorear las actividades humanas.

“Este gran disco de metal fue sacado del río Delaware esta semana”, escribe Waring en su sitio web UFO Sightings Daily. “El objeto tiene las dimensiones perfectas de ser un disco autónomo. Es similar en tamaño y apariencia a muchos discos de drones que se ven saliendo de ovnis más grandes. Aunque los habitantes en Delaware estaban bromeando al respecto. Este objeto pronto será investigado por el gobierno de Estados Unidos y analizado por científicos para verificar de qué se trata. Creo que es un auténtico disco de dron que sobrevivió a su utilidad y se arrojó al agua, o un disco que fue alcanzado por un rayo que sería demasiado para que lo manejara un pequeño dron. El disco puede haber estado allí durante cientos de años por lo que parece”.

Sin embargo, los escépticos descartaron toda posibilidad de que su origen fuera extraterrestre y aseguraron que este disco es terrestre y no tiene ninguna conexión con civilizaciones de otros mundos. Según Lee Yoaku, el portavoz de la ciudad, White Sands Campground tenía un parque acuático y un pequeño lago cerca.

“Parece que pudo haber sido algún tipo de fuente de agua que se soltó de sus sujeciones y se hundió”, dijo Yoaku.

Aunque también hay quien cree que esta estructura en forma de disco podría ser un fragmento de escombros satelitales caídos al río Delaware desde los cielos. Lo cierto es que aún no hay una explicación oficial para el extraño descubrimiento, y aunque la haya, será simplemente para desacreditarlo y no preocupar a la opinión pública. Y como en este 2020 está ocurriendo todo lo imposible, nada no nos debería sorprender.

