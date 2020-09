«Voy a ser candidato a constituyente por el distrito más difícil para la derecha». Esas fueron las palabras que señaló a El Mercurio durante este fin de semana el ex senador UDI, Pablo Longueira, luego de su retorno a la política tras anunciar que será candidato a la presidencia de su partido y que votará Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

Y lanzó su estrategia electoral. «Le voy a proponer a los partidos de Chile Vamos que no midamos fuerzas entre nosotros. Muy por el contrario, tenemos que llevar a nuestra mejor gente, independiente de su militancia. Incluso, debiésemos evaluar si vamos todos de independientes, y eso facilita la mayor unidad».

El ex candidato presidencial sería candidato por la comuna de San Bernardo. La idea de Longueira es elegir 28 candidatos de envergadura senatorial y que el resto de los candidatos «serían arrastrados por esas figuras». Bajo ese concepto, afirma que Chile Vamos sacará entre el 40% y el 45% de los convencionales.

En ese sentido, incluye en la discusión a la ex Concertación, los que según Longueira, de seguir el mismo camino que él propone, sumarían junto a Chile Vamos el 66%, por lo tanto, podrían controlar las mayorías en una eventual convención constitucional. De no resultar esto a la izquierda, señaló que se podrían armar listas que vayan más allá de su sector político, incluyendo a figuras como Mariana Aylwin, Soledad Alvear, Óscar Guillermo Garretón, entre otros.

El diputado y experto electoral Pepe Auth y el analista político de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, abordan la propuesta de Pablo Longueira y evalúan si es factible en términos electorales.

Pepe Auth: «Longueira está pensando en la lógica del binominal; hoy las competencias son de equipos»

Sobre la estrategia del ex senador UDI, el diputado Pepe Auth, afirma: «¿Quién no diría que no quiere llevar su mejor gente de candidato si uno quiere ganar una elección? El problema es qué es lo que se entiende por mejor gente. Si se entiende por mejor gente ‘resucitar fallecidos’ está completamente perdido. Los mejores candidatos, la mejor gente de hoy, no es la mejor gente de hace 20 años».

Agrega que el ex ministro «está pensando en la lógica del binominal. Hoy las competencias son de equipos. Tienes que parar los mejores equipos de candidatos en cada distrito si quieres elegir uno y sobre todo si quieres elegir más de uno. No una locomotora y puros vagones de cola. Esa era la lógica del binominal».

Frente a esto, explica que «lo que quedó demostrado y lo que hace tiempo viene demostrándose en la elección de concejales, es que se debe tener buenos elencos y apuntar a los diversos nichos electorales, suficientemente complementarios en lo territorial, en lo de género, etc». Y añade: «El diseño de un viejo zorro de la política que arrastra a los otros, es un diseño completamente anticuado, que no se corresponde a la realidad actual».

En ese mismo tono, subraya que «el problema de Longueira es que es demasiada ingeniería y poca sociología. No entender que Chile y el mundo cambiaron. No es una elección de un carisma electoral sino que de muchos equipos que compiten. Los líderes más asociados a la política no son necesariamente los que tienen mayor potencialidad de captar adhesión electoral, por lo tanto, hay que llevar ciudadanos insertos en la conversación cotidiana de hoy y no la de antes de ayer, y luego, resucitar a la Concertación, que ya no existe, creo que no es el mejor consejo y yo no se lo daría a nadie, que resucite una pelea del pasado».

Respecto del impacto que podría generar la «fórmula Longueira», sostiene que «a esta altura no va a cambiar la definición de la UDI, ni de RN y por lo tanto, su efecto va a ser evitar que el Rechazo crezca por lo menos un poquito. No sé si logrará licuar el impacto del resultado sobre la derecha, porque ya está suficientemente posicionado en la mente de los chilenos que la derecha quiere el Rechazo».

Gonzalo Müller: «Si existiese la posibilidad de contar con cabezas de lista de envergadura senatorial, eso podría aumentar el rendimiento electoral de la lista»

A diferencia de Auth, el analista político de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, sostiene que la propuesta de Longueira es efectiva porque , de cierta forma, «repite lo que los partidos han venido haciendo desde hace meses».

Bajo ese argumento, aclara que «lo que se busca es repetir la votación de la última elección de diputados en Chile Vamos el 2017 y con eso se obtendría el 43% de los representantes. Eso pasa por ir en una sola lista de constituyentes, algo que los partidos acordaron hace tiempo».

Sobre este punto, asegura que «esa es la estrategia que están siguiendo los partidos de Chile Vamos desde el acuerdo del 15 de noviembre y claro que tiene sentido electoral».

En el caso de la izquierda, Müller explica que la dinámica es distinta. «Como muestran las encuestas la hegemonía en ese sector ha pasado hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista que se quedan con el 60% de los votos dejándole a la ex Concertación solo el 40% de los votos de izquierda o centroizquierda. En el caso de la ex Concertación se ve difícil que concurra en una lista que supere al FA y el PC. Salvo que estos últimos corran por separado».

Consultado por la propuesta de Longueira de llevar a «las figuras fuertes», señala que funciona en términos electorales, ya que «en teoría por ser una elección conjunta con al municipal. Lo normal es que los alcaldes arrastran en votación a sus concejales y en este caso a los convencionales. Si existiese la posibilidad de contar con cabezas de lista de envergadura senatorial eso podría aumentar el rendimiento electoral de la lista».

Por Sebastián Edwards para ellibero.cl