Un tenso momento protagonizó el presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) en entrevista con el matinal Contigo en La Mañana.

En diálogo con Julio César Rodríguez, José Villagrán se refirió a la negociación con el gobierno, y que buscaría frenar el posible desabastecimiento en el sur del país.

Con evidente molestia, el dirigente hizo un llamado a los parlamentarios: «hagamos la pega para que los chilenos nos sintamos todos seguros. Aprueban leyes a favor de ellos, pero no a favor de los chilenos». Además, reiteró las demandas de los camioneros, iniciando un debate con el conductor del espacio.

Julio César Rodríguez: Está instalado el tema, ¿es necesario seguir cortando la carretera?

José Villagrán: Julio César, nosotros no hemos cortado la carretera. Nosotros nos estacionamos en la bermas.

JC Rodríguez: José, eso no es así.

José Villagrán: Aquí pasan las ambulancias, pasan todos los vehículos que llevan productos a las farmacias, a los hospitales.

JC Rodríguez: José, me está mintiendo.

José Villagrán: Julio César, es así.

JC Rodríguez: Entonces, ¿por qué está desabastecido el sur de Chile? Ayer hablé con la gente de los servicentros y los camiones no están llegando.

José Villagrán: Ese no es problema nuestro. Es problema de las grandes compañías.

JC Rodríguez: El ministro Paris dijo que no han dejado pasar ambulancias.

José Villagrán: Lo dijo un día posterior a que el ministro del Interior haya reconocido que los camioneros no hayan cortado las carreteras, por eso es que yo invité al ministro de Salud que viniera a Temuco y que no iba a tener ningún problema.

JC Rodríguez: No estamos hablando de los autos, estamos hablando del abastecimiento. Está lleno de videos, ¿quiere que se los mostremos?

José Villagrán: Julio César, eso no es culpa nuestra, si el gobierno no nos deja trabajar. Hoy estamos aquí estacionados obligados. Nosotros también tenemos deudas, tenemos que pagar nuestros camiones, nuestros sueldos y nos tienen estacionados aquí en las bermas. Por eso, si hoy llegamos a un acuerdo, vamos a salir a trabajar de forma urgente y en 24 horas vamos a reponer todo lo que falta.

JC Rodríguez: José, atendiendo a sus demandas, y atendiendo que son justas, todos los chilenos trabajan y trabajan harto. Trabajan de día y de noche. Los camioneros hacen una muy buena pega, pero tampoco son unos superhéroes. Todos los chilenos son esforzados, pero no cortan la carretera.

José Villagrán: Nosotros hemos sido los superhéroes con la pandemia. No dejamos de trabajar ningún día y toda la gente nos decía ‘gracias superhéroes por traernos todos los días el abastecimiento’, aún cuando teníamos problemas con pandemia. Nosotros no queríamos esta movilización. Nosotros le hemos rogado de rodilla al gobierno. No ahora, desde hace 20 años.

Tenso momento en vivo

Luego de largos minutos de conversación, el presidente de la Fedesur aclaró que los camioneros movilizados sólo le harían controles a vehículos que transportan algunos productos. «¿Qué autoridad tiene usted para exigir la guía?», preguntó Julio César Rodríguez, quien acusó inconsistencia en los dichos de Villagrán.

«Usted está a favor de los delincuentes y terroristas. No vamos a estar nunca de a acuerdo. Muchas gracias y hasta luego», respondió el dirigente, quien abandonó la entrevista entre los aplausos de sus colegas.

«José, no se vaya. Le muestro mi carnet de periodista para que me deje pasar», respondió el comunicador.

/psg