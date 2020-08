Tras meses fuera del escenario político, Pablo Longueira anunció su regreso asegurando que votará por la opción Apruebo en el plebiscito y que será candidato tanto para la constituyente y la presidencia de la UDI.

En entrevista con El Mercurio, Longueira justificó su posición indicando que “si todos votamos Apruebo, será una gran noche de unidad”.

Según el ex candidato presidencial, el triunfo de generar una nueva constitución “le vamos aguar la fiesta a esa izquierda no democrática (…) Todos celebraremos y no habrá derrotados y el país se mantendrá mayoritariamente, unido”.

Si bien Longueira indicó que el plebiscito “está absolutamente demás”, explicó que levantará la opción de un “Apruebo, pero no de cero”, postura que espera defender en la constituyente.

En esa línea, el histórico de la UDI emplazó a Sebastián Piñera: “No logro entender cómo el Presidente no define claramente a su gobierno por el ‘Apruebo, pero no de una hoja en blanco’, lo que es completamente distinto al “’para cambiarlo todo’”.

“Ese es un mensaje positivo, empático con la ciudadanía. Le ayudaría a retomar la gobernabilidad”, señaló Longeira.

Longueira candidato

Quien fuera candidato presidencial además hizo una crítica a quienes van por Rechazo. “¿Qué es eso? Puro temor. ¿A qué le temen? ¡Por qué le temen a discutir una nueva Constitución y defender nuestras ideas en una Convención Constituyente!”, afirmó Longueira, quien junto con apoyar el Apruebo será candidato a la constituyente.

Según indicó, buscará un cupo por San Bernardo. “Veo un serio riesgo institucional. Hay muchos que quieren que el gobierno de Chile Vamos no termine su período (…) Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera. Y nuestro trabajo consiste en impedir ese escenario”, explicó Longueira.

Pero no sólo será candidato a la constituyente de ganar el Apruebo, ya que Pablo Longuiera quiere ser presidente de la UDI.

“Necesito un lugar para colaborar en Chile Vamos y así enfrentemos el plebiscito y la elección de los convencionales con la máxima unidad. Sería un error histórico que la derecha vaya dividida a un plebiscito y, además, que el Gobierno sea neutral”, concluyó el ex candidato presidencial.

