A sólo un día de que Manuel José Ossandón sea formalizado por presuntos delitos reiterados de tráfico de influencias, la Fiscalía Oriente confirmó que no solicitará medidas cautelares contra el senador, al considerar que no es necesario.

Esto, luego que el alcalde de Pirque y primo del parlamentario, Cristián Balmaceda, lo denunciara y se querellara por realizar una serie de presiones tanto a él como al Concejo Municipal para prorrogar la licitación de la empresa Calivú SpA para extraer áridos en el río Maipo.

La configuración del delito antes citado es porque uno de los socios de dicha firma sería hijo del senador, Nicolás Ossandón.

Tal como se indicó previamente, mañana será formalizado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde no se solicitarán medidas cautelares y aunque hayan querellantes que la soliciten no sería posible por el congresista no está desaforado.

Así lo explicó, uno de sus abogados defensores en conversación con Radio Bío Bío, Ricardo Freire, quien además dijo que no sería necesario porque su representado siempre ha comparecido.

El alcalde de Pirque indicó que “mañana será un día importante porque finalmente se va a formalizar al senador después de todo este proceso largo por la acusación de tráfico de influencias”.

Además, pidió que se avance en el desafuero del senador para que sea investigado. “El que nada hace nada teme”, cerró.

El desafuero se tendrá que pedir al momento de acusar al senador, la que se solicita por escrito a la Corte de Apelaciones correspondiente, que en este caso es la de San Miguel.

