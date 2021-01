En el Campeonato Nacional no hay nada definido: ni el título ni el descenso. Tampoco la clasificación a los torneos internacionales del 2021

Con la irregularidad del actual certamen, sólo seis equipos en la Primera División han jugado todos su partidos hasta la fecha 31: Universidad de Concepción, Audax Italiano, Deportes Antofagasta, Everton, Huachipato y Santiago Wanderers.

Por consiguiente, todos estos cuadros no tienen partidos programados hasta el mes de febrero, aunque en ningún caso el receso puede considerarse un sinónimo de vacaciones. Y cada cual afrontará este obligado receso de distinta manera:

Santiago Wanderers,

Su preparador físico, Marcelo Oyarzún explica que: “Empezamos con un par de días libres, martes y miércoles, porque hacía un mes que no teníamos. Ni siquiera descansamos para las fiestas de fin de año. Vamos a hacer un trabajo de mantención, porque nos quedan tres partidos. El tema es que no sabemos cuándo jugamos y qué pasará después del 15 de febrero, con la Copa Chile. Así, es imposible planificar. Si supiera que habrá dos semanas de vacaciones, sería distinto, pero no hay certeza de eso tampoco”,

Huachipato

Después de golear a Unión Española, el plantel quedó libre hasta este domingo, cuando vuelvan a las prácticas., luego de someterse a exámenes de PCR para descartar cualquier contagio.

Juan José Luvera, el reemplazante del paraguayo Florentín en la banca, precisa que:

“Hemos obtenido triunfos que son muy importantes para la institución y no me queda más que felicitar a los jugadores. Ahora vienen días de descanso que nos vienen muy bien para recuperar bien al plantel y tomar un nuevo aire debido al desgaste que realizaron en los últimos partidos. Queremos terminar bien el campeonato e ir partido a partido. Es lo que piensa el equipo y para eso debemos preparar de buena manera el cómo enfrentaremos estas tres finales que nos quedan para finalizar este campeonato. La idea es que lleguemos lo más alto posible”

Universidad de Concepción

Hugo Balladares, su nuevo entrenador, sabe que su equipo ocupa el penúltimo puesto en la tabla ponderada y por lo mismo, después de un fin de semana libre, volverán el lunes con todo para intentar salvarse de caer al descenso. Habrá un microciclo de trabajo físico y futbolístico, con la prioridad puesta en asimilar el modelo del nuevo entrenador y en recuperar a los lesionados.

Audax Italiano

Perdió frente a Unión La Calera el lunes y tuvo libre el martes. El resto de la semana han trabajado normalmente y sólo descansarán el domingo. La planificación contempla prácticas normales en jornada matutina. Vitamina Sánchez quiere jugar un partido amistoso y por lo mismo enfrentarán la próxima semana a Wanderers, en Mantagua

Deportes Antofagasta

Héctor Tapia, optó por una fórmula distinta para beneficiar el descanso de los jugadores y no detener el ritmo de preparación del equipo: fraccionó al plantel para distribuir los días libres. Según el arquero, Ignacio González, la medida fue muy bien recibida en el plantel “Este receso sirve, sin dudas. Es una de las pocas semanas que vamos a tener para trabajar normalmente. Le vamos a agarrar la mano a la idea que quiere el profe. Hay que aprovechar este tiempo en ese sentido. Cuando juegas cada tres días, prácticamente recuperas y nada más. Somos el equipo que más viaja, con Iquique. Estos días nos permitirán trabajar como grupo. A estas alturas, ya no es mucho lo que se puede planificar”

Everton,

También está buscando un rival para jugar un partido amistoso y aprovechará el receso para recuperar a los lesionados: Marcos Sebastián Pol y Cristián Menéndez. El gerente deportivo, Gustavo Dalsasso, señala que se dio un par de días libres al plantel: “Tras el partido con Universidad Católica, el plantel tuvo dos días de descanso, retomando hoy los entrenamientos de cara a los tres desafíos que nos quedan. Dentro de la planificación está entrenar hasta el miércoles, finalizando este microciclo con una práctica conjunta con nuestra Sub 21, para hacer fútbol. El jueves tendrán libre, retomando los entrenamientos el viernes hasta el partido con Palestino”,

PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

La programación de los partidos pendientes en el Campeonato Nacional es la siguiente:

Sábado 23 de enero

Colo Colo 2-1. Coquimbo Unido, 18 horas, estadio Monumental

Cobresal 1-1 Unión La Calera, 20:30 horas, estadio El Cobre

Domingo 24 de enero

Deportes La Serena 2-0 Curicó Unido, 17 horas, estadio La Portada

Universidad de Chile 2-2. Deportes Iquique, 19:15 horas, Estadio Nacional

Lunes 25 de enero

Universidad Católica vs. Palestino, 20:00 horas, estadio San Carlos de Apoquindo

Martes 26 de enero

Unión Española vs. Coquimbo Unido, 20 horas, estadio Santa Laura

Jueves 28 de enero

Unión La Calera vs. Deportes Iquique, 20 horas, estadio Nicolás Chahuán

Viernes 29 de enero

Coquimbo vs. Universidad de Chile, 19 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Sábado 30 de enero

O’Higgins vs. Universidad Católica, 19 horas, estadio El Teniente

Domingo 31 de enero

Colo Colo vs. Unión La Calera, 18:30 horas, estadio Monumental

Curicó Unido vs. Unión Española, 21 horas, estadio La Granja

Lunes 1 de febrero

Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, 21 horas, estadio Tierra de Campeones

Jueves 4 de febrero

Coquimbo Unido vs. Cobresal, 20 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso