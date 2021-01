Durante siglos, la Antártida ha capturado nuestra imaginación. Desde los primeros exploradores históricos del siglo XIX hasta los mejores científicos de la actualidad, seguimos cautivados por las maravillas que se encuentran en las zonas heladas de la Antártida. Como el último desierto inexplorado del mundo, la Antártida está envuelta en misterio, y como una tierra de extremos, también es excelente para guardar sus secretos.

Las duras condiciones, las temperaturas bajo cero y los paisajes áridos hacen que la Antártida sea inhóspita para los humanos. El continente helado tiene aproximadamente 1,5 veces el tamaño de los Estados Unidos y el 99 por ciento está cubierto de hielo, lo que constituye el 90 por ciento de todo el hielo de la Tierra. Incluso, según el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, los científicos saben más sobre el espacio que sobre el océano. A pesar de esto, los investigadores han descubierto cascadas de color rojo sangre, fósiles antiguos, fenómenos naturales peculiares y criaturas increíbles. Incluso han logrado descubrir un mundo debajo del hielo, desde lagos subterráneos salados hasta una enorme cadena montañosa escondida debajo. Pero ahora nos encontramos ante un nuevo misterio que nadie ha sabido explicar.

Misteriosa criatura en la Antártida

En un video publicado esta semana por el canal de YouTube MrMBB333, muestra lo que parece ser los restos una misteriosa criatura no identificada en una región remota de la Antártida (77°31’53.0″S 161°43’59.0″E). El descubrimiento, aparentemente a unos 80 kilómetros al interior desde la costa antártica, fue enviado por uno de los seguidores del canal.

“Lo que estás a punto de ver aquí está intacto, restos esqueléticos muy grandes”, explica MrMBB333 en el video más de 220.000 visualizaciones hasta el momento. “Solo una suposición aproximada, supongo que esto está en algún lugar en la región de 4 a 6 metros. Está intacto. No sé si esto se descongeló recientemente y ha estado congelado durante miles de años o si esto es algo nuevo. Si es algo nuevo, ¿cómo llegó aquí?”

Durante el video, MrMBB333 edita el esqueleto para resaltar las extremidades delanteras y traseras de la criatura, alegando que podría ser un dinosaurio.

“Podría ser muchas cosas diferentes”, continúa explicando MrMBB333.

A pesar de su teoría de que los restos son “misteriosos”, algunos usuarios llegaron a una conclusión más plausible. Según su forma, parece que corresponden a un león marino.

“Me parece que son restos esqueléticos de una foca y lo que parecen manos, dedos de manos y pies y dedos de los pies es lo que está escondido en sus membranas”, dice un usuario escéptico. «La búsqueda en Google de imágenes de esqueletos de focas muestra una coincidencia bastante buena”.

Pero como no puede ser de otra manera en este tipo descubrimientos, también fueron muchos los que no estuvieron de acuerdo con esta posibilidad, alegando que los restos eran realmente extraños y no coincidían con ningún otárido (osos, lobos y leones marinos), fócidos (focas) u odobénidos (morsas). Además señalaron el hecho de que este tipo de mamíferos, mientras que en la criatura de la imagen sí se aprecia. Más bien es muy similar al esqueleto de caimán, definitivamente algún tipo de reptil que camina sobre la tierra. Sin embargo, que sepamos, en la Antártida no existen anfibios ni reptiles y la muy escasa fauna está representada solo por especies de aves.

Si lo que buscas es una explicación lógica y racional a la extraña criatura, entonces tal vez pueda tratarse de un dinosaurio. Tenemos que recordar que hubo un tiempo en que la gran masa continental del sur estaba cubierta de bosques y los dinosaurios deambulaban libremente. Durante este período de tiempo hubo bosques en ambos polos. Los fósiles de árboles y reptiles de sangre fría han permitido a los científicos saber cómo era el clima. Los reptiles de sangre fría necesitan el calor del sol para sobrevivir; hoy los vemos tomando el sol para calentarse durante el día. En los polos donde el sol desaparece durante los meses de invierno debe haber estado lo suficientemente caliente para que sobrevivan en la oscuridad.

¿Los restos de un Ningen?

Pero tampoco podemos descartar que se trate de algún tipo de criaturas criptozoológicas, más concretamente los restos de un Ningen. Los Ningens son criaturas humanoides que viven en las aguas heladas cerca de la Antártida. Son parecidos a los humanos y son completamente de color blanco. Algunas personas piensan que son una especie de simios desconocidos que pueden respirar bajo el agua. A veces, los Ningens parecen tener aletas en sus cuerpos, mientras que otros tienen patas traseras que les permiten caminar sobre la tierra.

Los Ningens se hicieron populares después de que se publicara un artículo sobre ellos en una edición de 2007 de una revista paranormal japonesa. El artículo los llamó “humanos antárticos” e incluyó una captura de pantalla de Google Maps de lo que parecía ser un Ningen frente a la costa de Namibia.

Ya sea los restos de una criatura prehistórica, un león marino, un animal sin identificar o un Ningen, lo que está claro es que este nuevo descubrimiento nos demuestra que la Antártida está llena de misterios y fenómenos inexplicables que van más allá de lo que podemos comprender.

