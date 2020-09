Enumeró nombres: Raúl Bertelsen, Lucía Santa Cruz, Arturo Fermandois, Pablo Valenzuela. “Serían arrastrados”, explicó el ex senador Pablo Longueira (UDI) este domingo en El Mercurio, cuando comunicó su intención de ser candidato a la convención constitucional y de trabajar en la ingeniería electoral que le pueda permitir a Chile Vamos obtener el mayor número de escaños posible.

La estrategia, dijo, será elegir 28 candidatos de envergadura senatorial y que los recursos se concentren en ellos. “Así se llenan los cupos de constitucionalistas, profesionales jóvenes, representantes de los pueblos originarios y de la sociedad civil que jamás serían candidatos en un distrito y que, por lo demás, muchos de ellos son absolutamente desconocidos”, explicó.

Esos son los nombres que él baraja, y se resumen en esa interacción los dos escenarios más comunes en la arena política en lo que respecta al órgano que podría redactar una nueva Carta Magna: quienes confesaron sus intenciones de competir, y quienes aparecen de la boca de otros, sin aceptar todavía una candidatura.

En RN el escenario no es distinto. La vicepresidenta del partido, Paulina Núñez, afirmó la semana pasada que los comicios para definir a los “convencionales” serán “la madre de todas las batallas”. “Nuestra pega es llevar representantes competitivos para ganar, llevar listas inteligentes con ‘cabezas de serie’ de gran arrastre popular, secundados por expertos o políticos con experiencia, y trabajar para que salgan ambos”, dijo. Pidió, además, a todos los ministros, subsecretarios y directores del Gobierno estar disponibles para una eventual candidatura.

Los movimientos causaron molestia dentro del comando de RN que irá por el Rechazo. El presidente de la tienda, Rafael Prohens, defendió la labor. “Un partido que se dice serie al menos planifica los escenarios posibles y, desde ese punto de vista, nosotros empezamos a buscar candidatos que posteriormente van a pasar a un comité de selección, donde se van a buscar a los mejores representantes del sector”, explicó.

En conversación con T13.cl, Prohens señaló que “toda persona que es militante de un partido y cumpla los requisitos que se necesitan para ir a una constituyente, tienen que estar disponibles”. Para el timonel, una carta fuerte del partido es Baldo Prokurika. “Se lo he dicho a él: yo creo que el ministro de Minería sería un muy buen nombre para la constituyente en nuestra Región de Atacama”, contó.

Dentro del partido también se habrían sondeado los nombres de los subsecretarios de la Segpres, Juan José Ossa, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Desde el gabinete, pero por el lado de la UDI, la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe admitió que tanto el ministro Lucas Palacios como Julio Isamit “son grandes candidatos”. También han sonado los alcaldes Rodrigo Delgado y Virginia Reginato, además de los subsecretarios Carol Bown y Francisco Moreno.

En Evópoli, en tanto, barajan también la variable paritaria, por lo que han comenzado a sondear a mujeres. “Ellas son las primeras que nosotros vamos a necesitar que estén disponibles”, explicó el timonel Andrés Molina. Los liderazgos que se miran para ello son la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y las subsecretarias Lorena Recabarren y Pamela Gidi.

Los nombres de la izquierda

En la oposición el trabajo avanza con la misma celeridad. La DC designó a Juan Carlos Latorre que liderara la búsqueda de candidatos en conjunto con ex presidentes del partido, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Alejandro Foxley, Enrique Krauss e Ignacio Walker, según consigna La Tercera PM.

Uno de los posibles candidatos es el ex timonel Ricardo Hormazábal, quien aseguró que “sería un honor participar en la convención constitucional 100% elegida”. También ha afirmado que estaría “honrada de ser candidata” la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz. Extraoficialmente suenan los nombres de Carmen Frei, Gutenberg Martínez y el abogado constitucionalista Patricio Zapata.

En el PS, aunque ha sonado con fuerza el ex presidente de la colectividad, Camilo Escalona, él aseguró que no tiene “planes de ser candidato” aunque no se considera “retirado” de la política. También se comenta una eventual candidatura de la ex ministra Carmen Andrade.

Dentro del PPD, el nombre que suena es el de la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quien aclaró que no tiene “planes de ser candidata”, y del ex ministro Jorge Insunza. “Formalmente no he tomado esa decisión, pero sí me la han planteado y es algo que estoy considerando con interés. Es un momento importante para el país y, al mismo tiempo, son temas que he trabajo desde hace algún tiempo”, dijo al citado medio.

No solamente los partidos políticos llevan sus ojos a la elección de convencionales, sino que algunas figuras independientes también se han manifestado interesadas en asumir una candidatura al amparo de la estructura partidista. Es el caso del escritor Jorge Baradit, quien dijo a The Clinic tener “todo el interés de ser candidato”. “Me gustaría ser un candidato a la Convención Constituyente, pero antes algún partido deberá querer llevar a este bicho rabiosamente independiente en sus listas. Este es un momento histórico al que no podemos hacerle el quite”, aseguró.

Otra figura que ha afirmado que le gustaría participar, pero lo ve poco probable, es el doctor Sebastián Ugarte (foto), jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, que ha tenido gran figuración durante la pandemia. “Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil”, explicó. “No me quita el sueño”.

/gap