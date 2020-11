Enrique Paris, quien fuera el encargado de liderar el equipo de salud del programa de gobierno de Sebastián Piñera, realiza un análisis sobre el anuncio de una nueva Ley de Isapres y de Fármacos. Tan clave fue la participación del ex presidente del Colegio Médico, que su nombre fue una de las opciones que se manejaron para asumir el Ministerio de Salud. Si bien eso no ocurrió, sectores ligados al Ejecutivo aseguran que Paris asumiría en las próximas semanas como el nuevo Superintendente de Salud, cargo crucial para la implementación correcta de las políticas de salud pública.

-¿Qué opina sobre el anuncio del Ejecutivo de enviar una nueva Ley de Isapres?

-Me parece muy bien. En el programa está claramente definido que debemos trabajar en la modificación a la Ley de Isapres para que no haya un cobro mayor para la mujer, sobre todo en edad fértil, ni para los adultos mayores. Deberíamos, también, trabajar por la intercambiabilidad entre las Isapres. Además, sacar la preexistencia como una barrera de entrada. Esas son las cuatro grandes modificaciones que hay que hacer. Y, pensando en el futuro, que puede haber una intercambiabilidad entre el sistema público y el sistema privado.

-¿Cómo se financiarían estas medidas?

-Además de pensar en el financiamiento, que es un tema mucho más largo de discutir, habría que pensar en un fondo compensatorio. Consistiría en que las Isapres que recibieran pacientes con mayor cantidad de carga de enfermedad, obtuvieran una compensación económica. Es decir, si la Isapre ‘A’ hace contratos o recibe a gente joven sana que no gasta nada y la Isapre ‘B’ recibe a adultos mayores con diabetes, con hipertensión o ya tiene esa población a su cargo, esa Isapre ‘B’ debería recibir dinero de este fondo compensatorio. O se debería hacer una especie de “intercambiabilidad” de fondos pensando en la solidaridad. Tenemos que introducir en el sistema el concepto de la solidaridad basado en que el paciente o el usuario sano y joven pueda ayudar al usuario mayor enfermo, porque todos vamos a llegar en algún momento a esa situación.

“Lo que se prometió es una reforma a la Ley de Isapres, o del sistema privado de salud, y hay que hacerla sí o sí”.

-Usted, durante el periodo de campaña, se refirió a la posibilidad de limitar las ganancias de las Isapres. ¿Mantiene esa idea?

–Hay que retomar lo que quiso implementar Jaime Mañalich, que se llamó el IPC de la salud. Me refiero a que la judicialización del sistema privado de salud pasa porque la gente no acepta el alza de su plan y, a su vez, la justicia accede a esa demanda porque no ve claramente cuál es el motivo del alza. Si nosotros consensuamos una forma de calcularla, con una explicación científica, evitaríamos la judicialización, que además significa un costo de dinero enorme para las Isapres y que podría ocuparse mejor en salud y no en aportar ganancias a las oficinas de abogados.

-¿Cree que estos temas se deberían abordar en una comisión organizada por el Gobierno como las de Infancia y de Seguridad?

-Hay que hacer un buen trabajo prelegislativo. Pero dejar claramente establecido que eso no reemplaza de ninguna manera el trabajo legislativo, de los parlamentarios. Y en el trabajo prelegislativo pueden participar la sociedad científica, los usuarios, los representantes de los seguros de salud tanto públicos o privados y la Superintendencia de Salud.

-Pero ya se han hecho comisiones en torno a este tema en los gobiernos de Michelle Bachelet y en el primero de Sebastián Piñera…

-Ha habido tres comisiones y desgraciadamente no se ha llegado a puerto. Ya es bueno que de una vez por todas lleguemos a puerto, o sea, lo que se prometió es una reforma a la Ley de Isapres, o del sistema privado de salud, y hay que hacerla sí o sí. Yo conversé con la Asociación de Isapres y ellos están llanos a participar y a modificar la ley, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque quieren legitimarse ante la sociedad y ellos sienten que dan un buen servicio, que yo creo que sí.

-¿Espera que se pueda generar un acuerdo entre la oposición y el gobierno en torno a la salud?

-En el tema salud tiene que haber un acuerdo nacional. Y tiene que haber continuidad en las políticas. O sea, una vez que las políticas de salud son aprobadas por el Congreso, tienen que mantenerse y no debe haber cambios bruscos. Por ejemplo, “Elige Vivir Sano” es un excelente programa con el que no se hizo la continuidad con el mismo ímpetu en el gobierno anterior. El “Crece Contigo”, que es un programa exitoso pero, al revés de Bachelet, Piñera lo mantuvo.

“Tenemos que disminuir el gasto de bolsillo en medicamentos”

-¿Cómo evalúa la ley de fármacos que anunció el Ejecutivo?

-En la Ley de Fármacos lo más importante es insistir en la bioequivalencia. En otros países, todo medicamento genérico es bioequivalente, pero acá en Chile no. Hay que avanzar, también, en que los consultorios y los lugares donde se entregan gratuitamente los medicamentos para los pacientes del sistema público los tengan, porque si no, ¿qué pasa cuando no existe el medicamento en el consultorio? Tiene que comprarlo y eso aumenta el gasto de bolsillo. Por lo tanto hay que trabajar en eso.

-¿Qué otro mecanismo se podría implementar para reducir los costos de los medicamentos?

-Cuando trabajé en el programa del Presidente Piñera, también vi el tema de la transferencia tecnológica. Eso lograría bajar el valor de los medicamentos. Si un laboratorio extranjero, que tiene una patente en el extranjero, hace un convenio, una transferencia tecnológica con un laboratorio chileno que fabrica acá en Chile, puede bajar el valor de los medicamentos y ese laboratorio chileno, a su vez, puede exportar después a Latinoamérica. A eso le llamamos transferencia tecnológica. Creo que hay que avanzar en el tema de transferencia tecnológica en medicamentos. Dentro de los países de la OCDE, Chile es el que tiene el mayor gasto de bolsillo en medicamentos. Y eso afecta al adulto mayor, porque no consumen solo uno, pueden ser dos, tres y hasta cuatro medicamentos. Tenemos que disminuir el gasto de bolsillo en medicamentos, sobre todo en los adultos mayores, debe ser también una meta de este gobierno.

Aumento del VIH en Chile: “Faltó permanencia en el tiempo de la campaña. Faltó coordinarse mejor con el Ministerio de Educación”

-¿Cree que las campañas o políticas públicas que se han desarrollado en torno al VIH fueron suficientes?

-Se necesitó una campaña mucho más proactiva. Hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación. No sacamos nada con hacer campañas por la radio o por la televisión si en los colegios no se comienza a enseñar desde niño los temas de sexualidad y la prevención, las enfermedades de transmisión sexual, no solo el VIH. Faltó permanencia en el tiempo de la campaña, coordinarse mejor con el Ministerio de Educación, eso hay que hacerlo.

-El año pasado, la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció un plan piloto para aplicar los test rápido, pero se ha señalado que se implementó de manera tardía…

-No sé si alcanzó a implementarlo o no, porque se iba a hacer en Arica originalmente, pero yo creo que es hora de implementarlo y avanzar en eso. Insisto, cuando yo estaba trabajando en el programa de salud de Piñera me enviaron esa propuesta y yo insistí que lo pusiéramos en el programa y obviamente que hay que llevarlo a cabo, hay que desarrollarlo.

-¿Considera posible que se inicie la venta de los auto test en el corto plazo?

-Por supuesto que sí, debería instalarse en la farmacia la venta del auto test,pero para eso tiene que haber un químico farmacéutico preparado, para que haga la contención, en el caso que el examen salga positivo. Si sale negativo, tiene la tranquilidad, pero si sale positivo, yo sé que a la persona en un comienzo se le derrumba el mundo, tiene que haber contención, tiene que haber diálogo, incluso a lo mejor una pequeña conversación sicológica en ese minuto y el paciente tiene que confirmar su diagnóstico en el ISP.

Por Javiera Baruueto para ellibero.cl

