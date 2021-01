En el 2020, por un buen tiempo Kim Kardashian y Kanye West estuvieron ocupando titulares por toda la polémica generada ante la candidatura del rapero a la presidencia de los Estados Unidos, sus problemas depresivos y la situación que vivieron como pareja.

Y, aunque la mayoría del mundo está enterado de todo este problemón, sus hijos no tienen idea de lo que está pasando con sus padres. Según una fuente citada por Us Weekly, “los niños no saben nada sobre los problemas que están teniendo sus padres”, dijo la fuente al medio.

Parecía que el matrimonio de la pareja se rompió después de la controvertida perorata en Twitter de Kanye sobre Kim considerar abortar a su hija mayor, North.

“Los comentarios sobre North y el aborto fueron la confirmación final. Ella protegerá a los niños primero, siempre”, reveló una fuente a principios de este mes mientras los rumores divididos continuaban extendiéndose, y agregó que la pelea “tuvo una gran pelea a principios de diciembre”.

/gap