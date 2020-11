Jornada de muchas emociones en el Estadio Nacional. Con la presencia de Carlos “Tanque” Campos en cada uno de los rincones de la cancha que llenó con su sudor y sus goles defendiendo la única camiseta que vistió en su vida: la de Universidad de Chile. Camiseta que esta vez fue negra en homenaje al ídolo que se fue.

Y en el campo de juego, el mejor de los homenajes, una muy buena actuación de Universidad de Chile, con una goleada, que quien que más debe haberla festejado es el propio Tanque desde el Más Allá

Tres goles y muy buena trabajo ofensivo, con una disposición absolutamente distinta a la mostrada bajo la dirección de Caputto.

¿Merito de Dudamel o directamente de Marcelo Jara, que fue quien trabajó durante la semana y dirigió al equipo desde la banca?

Lo concreto es que la U saltó a la cancha con tres delanteros, cosa que no había hecho durante todo el año: Guerra por la derecha, Larrivey por el centro y Henríquez por izquierda.

Para el armado, el talento y el oficio también muy ofensivo de Walter Montillo.

Y dos peones que se comieron la mitad de la cancha. Gonzalo Espinoza y Camilo Moya.

Tras ellos. una línea de cuatro muy similar a la que venía jugando, con la inclusión de Carrasco en lugar del seleccionado Beausejour.

Así llegó el equipo azul (hoy negro de luto, como ya está dicho) rápidamente (10 minutos) a la apertura de la cuenta

Jugada que prepara Larrivey, aguantando la marca de los defensores porteños, toque atrás para la llegada de frente de Montillo. El talentoso volante argentino levantó la cabeza y desde la entrada del área sacó un taponazo extraordinario que se clavó en un ángulo.

De ahí en más, durante el primer tiempo el partido se transformó de ida y vuelta, muy entretenido, con claras oportunidades de gol y muy buenas intervenciones de Viana y De Paul.

Sin embargo, comenzando el segundo tiempo, Espinoza aumentó en el marcador, tras una jugada que nació en los pies de Montillo.

Ahí se terminó el partido como expresión de lucha.

Porque Wanderers bajó los brazos y Universidad de Chile comenzó a trabajar en función del marcador.

Agrupándose bien atrás y llegando en base a veloces contragolpes.

Así, a los 70´ aumentó a tres: penal de Viana y ejecución perfecta de Larrivey.

En lo que restaba, lo más destacado el debut del ex Boca Juniors Brandon Cortes, que jugó muy poco y casi no entró en contacto con la pelota. Por ahora, no da para juzgarlo pero es prometedora su presencia en el equipo azul.

Se fue así una tarde muy especial para toda la gran familia azul.

Con la despedida de uno de sus mayores ídolos.

Y con un equipo que mejoró mucho, terminó con una racha de derrotas y se vuelve a meter en la pela por las copas sudamericanas

