Los rumores sobre el iPhone 13 no han hecho nada más que comenzar y ya nos dejan ver cambios importantísimos que no solo afectaron al nuevo modelo de Apple si no a todo el desarrollo tecnológico. La información que nos adelanta el conocido analista Ming-Chi Kuo y Jon Prosser en esta ocasión, nos dice que al menos uno de los proximos iPhone 13 llegaria sin ningún tipo de puerto Lightning ni tampoco USB Tipo C como muchos aventuraban.

Tras haber conocido el cargador MagSafe para los iPhone 12 con los que esta generación nos ha sorprendido, muchos ya confiaban en que era el paso intermedio para decir adiós a los clásicos cables de carga. Desde hace muchos años se viene hablando de esta posibilidad y aunque en el panorama Android el salto sería más sencillo puesto que las cargas inalámbricas son más rápidas, como en otras ocasiones el primer valiente en hacerlo sería Apple para que otros le sigan después. Esto explicaría además, que el enchufe de corriente de los iPhone 12 no vienese en la caja, pues seria un gasto aún menos justificado para que no se puedan usar en ningún otro modelo nuevo.

Ningún tipo de entrada en los iPhone 13

El primer motivo que habría hecho que Apple comenzase a dar los pasos hacia los smartphones sin ninguna entrada proviene de la normativa europea que ya le ha invitado en infinidad de ocasiones a utilizar el estándar USB Tipo C que tan estandarizado está ya en 2020. Apple contal de no utilizar un sistema que ellos no han desarrollado, preferiría dar un paso al frente y demostrar su gran relevancia tecnológica para optar por la carga inalámbrica de lleno.

Esto nos haría replantearnos el uso del móvil como ya ocurriese con las pantallas táctiles o con las conexiones WiFi. Desde hace muchos años se le viene pidiendo a la firma Apple que demuestre que siguen siendo capaces de innovar y el año 2021 con el iPhone 13 podría ser el momento de hacerlo. Ahora que los accesorios basados en el MagSafe ya ha comenzado a ganar protagonismo en el mercado, este cambio sería el impulso que necesitan para terminar de ser una referencia.

¿Qué supondrá este cambio en los iPhone?

Como hemos mencionado, esto sería un cambio de paradigma en la tecnología pero además traería consigo otros importantes avances tecnológicos, entre los que podríamos encontrarnos con la resistencia al agua y al polvo IP69K. Ya se ha comenzado a hablar de esta resistencia con el iPhone 13 como referente, donde el agua a presión sería soportada por el smartphone y además le agua pulverizada o las motas de polvo más pequeñas. Esto sería posible gracias a que no tendriamos ningun puerto que lo permita.

Aunque aún es pronto para aventurarnos a conocer todo lo que podría significar la eliminación de todas las entradas, son varios años oyendo hablar de esta posibilidad que cada vez toma más fuerza. Seguiremos atentos a todo lo que puede significar ese iPhone 13 sin puerto Lightning ni de ningún otro tipo.

