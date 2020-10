Las palabras de condolencias, por el asesinato del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Nain Caniumil, del periodista y escritor, Pedro Cayuqueo, defensor de la causa mapuche, abrieron una pugna en La Araucanía y redes sociales entre personas, en apariencia, del mismo sector.

Cayuqueo escribió en Twitter, “condenar el crimen del joven carabinero y mis condolencias para su familia, para su lof. No puede ser la muerte, la confrontación de lado y lado, la que dirima el conflicto, ese camino nos lleva directo al despeñadero”. De inmediato, tuvo respuestas de personas que criticaron sus dichos, justificando lo ocurrido por el desalojo que carabineros había hecho previamente en la zona, relativizando lo ocurrido.

El escritor mapuche contestó: “La violencia en el conflicto no la vamos a descubrir hoy, se arrastra de larga data y tiene consecuencias dolorosas. Y sí, es de lado y lado, una que reprime, otra que resiste. Está latamente documentada, hay libros al respecto.

Luego le cuestionaba que él no conocía el conflicto en particular de esa zona. Ante eso señaló que lo entendía y conocía el conflicto del predio ocupado por grupos mapuches para impedir la construcción de una empresa privada, pero fue tajante al responder: “Pasa que no me gusta la muerte, de nadie. Menos a balazos”.

Esta insólita pugna muestra cómo los hechos de violencia aún no son condenados de manera transversal y “sin peros” a pesar de los numeros llamados con ese objetivo.

El cabo segundo de Carabineros, Eugenio Sebastián Nain Caniumil, falleció la mañana del viernes de un impacto de bala, mientras cumplía funciones de patrullaje en la zona del kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, en el sector Cantera de Mentreco. Cerca de las 9:55 horas un grupo de violentistas, atacó a los carabineros, en una emboscada, tras levantar barricadas en la carretera.

El uniformado, de 24 años, recibió un disparo mientras se encontraba al volante de su carro policial. Quedó gravemente herido tras recibir un impacto que ingresó por su costado dorsal, por la puerta del vehículo y que luego le produjo la muerte. El carabinero Nain prestaba servicios desde el 16 de enero de 2016 en la institución.

Eugenio Nain, nació el 13 de abril de 1996 en Temuco. El joven carabinero, miembro de la etnia mapuche, estaba casado hace dos años con Daihanna Pereira Soto, con quien tuvo sus dos hijos: Ulises de seis años y Trinidad de siete meses. Su padre es Cristián Nain Norambuena y su madre Johanna Caniumil Hueichaleo.

Según informó Carabineros, el cabo segundo comenzó su jornada pasadas las 9 de la mañana y tras acudir al lugar de las barricadas en la zona de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, se encontró con un grupo de personas que obstruían ambas calzadas de la carretera.

Durante el intento por parte de Carabineros de retirar y replegar las barricadas instaladas en ambas calzadas, Eugenio Nain, que se encontraba sentado al volante, fue atacado por varios impactos de bala, según informó el ministro del Interior.

Tras el ataque fue llevado de urgencia hasta el Hospital Regional de Temuco, en el centro de la ciudad, donde se le realizaron las maniobras de reanimación respectivas. Sin embargo, por la gravedad de su condición, el carabinero falleció en el lugar. Carabineros confirmó su muerte pasadas las 11:20 horas de este viernes 30 de octubre.