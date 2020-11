Solo uno de los cinco senadores de Chile Vamos que había anunciado que respaldaría la reforma constitucional impulsada por la diputada Pamela Jiles para un segundo retiro del 10%, anunció que finalmente apoyará el que ayer presentó el Gobierno como alternativa vía proyecto de ley y que hoy inició su tramitación en el Senado.

Así lo informó el senador José Miguel Durana (UDI) quien aseguró que “yo me allano al proyecto de ley porque efectivamente creo que no podemos seguir con nuevos retiros y con nuevas amenazas de que a futuro van a seguir con este tipo de reformas que lo único que logran es terminar con la capitalización individual de los fondos de pensiones”.

Por otro lado, los senadores Iván Moreira (UDI) y los de Renovación Nacional, Juan Castro y Manuel José Ossandón señalaron que tal como está planteado no les es satisfactorio y pusieron condiciones para una eventual aprobación.

“Este nuevo proyecto de ley de un segundo retiro para que se haga de una manera ordenada con un procedimiento apropiado, se valora. Siempre he dicho que mi apoyo va a ser a todo evento (a un segundo retiro). Pero lo que necesitamos que este segundo retiro sea en 30 días y espero para tomar la decisión correcta y que el proyecto que ha enviado el Gobierno se corrija, que se pague en el mes de diciembre , que se aumente a 150 UF y que sea sin reintegro. Sin autopréstamo. Si alguien voluntariamente quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no puede ser una exigencia”, planteó Moreira.

Mientras que el senador Castro recalcó que “el Presidente nos entrega este proyecto y no me parece muy bueno, hay varias indicaciones que me parece que hay que sacarlas, no sé qué va a determinar la comisión unida de Trabajo y Hacienda, quiero ver esa discusión y quiero ver qué proyecto llegará a la Sala”.

Por otro lado, Ossandón planteó en Radio Futuro que el proyecto del Gobierno “tiene un montón de murallitas o cortapisas que no me parecen, como por ejemplo el reintegro obligatorio”. “Yo no estoy dispuesto a apoyar el proyecto del gobierno en las condiciones que está. Si a ese proyecto se le mete tijera, o sea, se le sacan un montón de cosas que no me parecen y que sea un proyecto lo más parecido posible al que hoy se está viendo como reforma constitucional, me parece bien. Pero si hoy tuviera que votar cualquiera de los dos proyectos que están sobre la mesa sin que los toquen, yo no estoy de acuerdo con el del Gobierno”, sostuvo.

El senador David Sandoval (UDI), que es el quinto voto comprometido al proyecto que ya despachó la Cámara y fue aprobado por la comisión de Constitución del Senado (de la diputada Jiles), no se ha referido aún al tema. Ambos proyectos se tramitarán En tanto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), explicó que ambos proyectos serán revisados por la Sala.

Según explicó se espera que el que ingresó ayer el Gobierno sea despachado en los próximos días por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo que hoy comenzó su revisión aunque no lo votó. Además y considerando que el lunes y martes el Pleno estará concentrado a la discusión del Presupuesto 2021 -que hoy debe ser despachado desde la Cámara- el próximo miércoles se pondría en tabla el ya despachado por Constitución. Y luego de ese, el presentado por el Gobierno. Para aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo, se requiere el respaldo de la mayoría de los presentes en la Sala. Mientras que la reforma de la diputada Jiles, necesita que 3/5 de los senadores voten a favor, es decir 26 votos.

“Hemos tenido una conversación con el presidente de la comisión de Constitución en relación a en qué momento poner ese proyecto en tabla y estamos esperando entonces, y por propuesta de la propia comisión, el informe que llegue a la Sala. Ese informe según la secretaría de la comisión estaría listo lunes o martes, por eso es que hemos conversado que el día miércoles pondremos en tabla el proyecto”, dijo sobre la reforma ya discutida por la Cámara y en trámite en el Senado.

