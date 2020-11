El “pirquineo” del Gobierno para convencer a los senadores del oficialismo a sumarse a su proyecto de retiro de fondos, en lugar de la reforma constitucional proveniente de la Cámara de Diputados y Diputadas tuvo éxito y así quedó demostrado esta jornada en el Senado.

La Sala comenzó este miércoles a revisar en segundo trámite la reforma presentada por diputados de oposición, la misma que fue objetada por el Ejecutivo entre el Tribunal Constitucional (TC). Faltan 9 senadores por intervenir, por lo que la votación quedó para mañana, a partir de las 10 horas, en una sesión en la que también se verá el proyecto del Ejecutivo sobre retiro único.

“Lo que sucede es que los debates son complejos y haremos los esfuerzos para despacharlos y entregar una respuesta nítida a los ciudadanía”, dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

Las cuentas alegres del Gobierno

De cara a la votación, en el Gobierno sacan cuentas alegres porque al menos cuatro de los cinco senadores oficialistas que habían manifestado su apoyo a la reforma constitucional decidieron cambiarse de vereda.

Durante la jornada, los senadores UDI José Durana, David Sandoval e Iván Moreira, junto al RN Juan Castro, fueron anunciando su voto favorable al proyecto de retiro de fondos del Gobierno, y su abstención en la reforma constitucional proveniente de la Cámara de Diputados y Diputadas. El argumento que primó fue que la moción del Ejecutivo ya fue lo suficientemente modificada en las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda, y además no corre el riesgo de caer en inconstitucionalidad, como ocurre con la reforma promovida por Pamela Jiles.

“La única posibilidad de que las personas reciban el 10 por ciento es con el proyecto del Gobierno (…). Los cinco senadores díscolos nos vamos a abstener en la reforma porque no tiene ninguna viabilidad de llegar a buen término”, dijo Castro, hablando incluso a nombre de Ossandón, que hasta ahora había señalado que votaría a favor de ambos proyectos.

El tema de fondo es que con los anuncios de estos cuatro senadores, la reforma constitucional no alcanzará el quórum de tres quintos de la votación, vale decir, 26 votos, porque la oposición cuenta solo con 24 senadores. Al no alcanzar el quórum, la reforma pasa a Comisión Mixta. En cambio el proyecto de Gobierno solo requiere mayoría simple para seguir avanzando.

En la Sala, José Durana e Iván Moreira ratificaron que se abstienen en la reforma constitucional del retiro del 10% y votarán a favor del proyecto del Gobierno. “Presioné a mi Gobierno de que iba a votar a favor de una deforma inconstitucional, pero eso permitió que mi Gobierno escuchara”, dijo Moreira, quien también tuvo espacio para el “autobombo”. “Fui yo el que fui contra las olas y gracias a mi voto se aprobó el primer retiro del 10%”, añadió.

A juicio del senador por Los Lagos, el proyecto del Gobierno “es una copia, pero una copia igual” y “a la gente no le interesa que el proyecto sea de derecha, izquierda o centro”, sino tener su 10%.

Pero la voltereta de los senadores de Chile Vamos fue condenada por la oposición. “Aquí hay parlamentarios oficialistas que van a tener que dar explicaciones”, dijo la senadora DC Ximena Rincón

A la hora del debate, en Chile Vamos se cuadraron con la jugada del Ejecutivo, insistiendo en que el proyecto de La Moneda sí se enmarca en la institucionalidad, a diferencia del proyecto que emanó de la Cámara de Diputados y Diputadas. “El Gobierno cuenta con todo mi respaldo”, dijo el RN Francisco Chahuán.

“El proyecto original en lugar de la mala copia”

En la oposición llovieron las críticas hacia el Ejecutivo y varios coincidieron en la tesis de que iban a “optar por el proyecto original en lugar de la mala copia”, como lo resumió la senadora DC Yasna Provoste.

Por su parte, el excandidato presidencial Alejandro Guillier declaró su apoyo a un “10 por ciento limpio, como viene de la Cámara de Diputados”. En tal sentido, catalogó la propuesta del Ejecutivo como un “proyecto de última hora, improvisado” y apuntó a la “letra chica” de la moción que, a pesar de las modificaciones, mantiene el pago de impuestos.

“Me parece incongruente que se cambien las reglas, se impone impuestos, es una injusticia porque le quita a la gente un porcentaje de sus ahorros”, acusó.

Guillier también cuestionó la voltereta de sus colegas de Chile Vamos, señalando que “me da pena que haya senadores que se prestaron para esto, para darle una apariencia de gobernabilidad” a La Moneda.

El senador PPD Jaime Quintana, por su parte, arremetió contra la estrategia del TC implementada por el Ejecutivo. “El Gobierno decidió entrar al partido en los descuentos y de la peor forma posible, eligiendo a su arbitro más fiel, el TC, para que haga lo indecible: declarar inconstitucional una reforma constitucional”.

“Con este artilugio –dijo Quintana– el Gobierno le está generando una triste agonía a la Constitución del 80”.

“Tenemos un Gobierno que prefiere imponer antes que dialogar, tenemos un Gobierno que le ha hecho daño a la república. Por suerte tenemos un Congreso que con luces y sombras ha buscado soluciones”, remató.

Al finalizar, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, indicó que “va a haber un retiro del 10%”, apostando a la aprobación del proyecto de ley del Gobierno. “No da lo mismo cómo se hacen las cosas (…) el proyecto que mañana se va a votar presentado por el Ejecutivo no tiene letra chica, no deja gente fuera, los únicos que expresamente no podremos retirar el 10% serán las altas autoridades del Estado”, dijo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró los acuerdos adoptados, y remarcó que ambos proyectos tienen tres diferencias sustantivas: “El proyecto del Ejecutivo es un proyecto constitucional, la reforma que viene de la Cámara realiza un ‘perdonazo tributario’ a quienes más tienen y el proyecto del Ejecutivo, impide que parlamentarios ministros y otras altas autoridades puedan hacer retiro de fondos”.

