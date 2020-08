Si en los últimos días viste las tendencias de Twitter, es posible que te sorprendieras al ver el nombre de Annabelle. Annabelle es una muñeca poseída que se encuentra en el Museo Warren en Monroe, Connecticut, EE.UU., propiedad de los investigadores paranormales fallecidos Ed y Lorraine Warren, y ahora dirigido por su familia. La muñeca se hizo popular después de ser utilizada como trama para la franquicia The Conjuring, una serie de películas de terror que presentan una dramatización de los supuestos casos de la vida real de Ed y Lorraine Warren, incluida la muñeca Annabelle, que tiene dos películas específicas sobre ella dentro de la franquicia.

La verdadera muñeca Annabelle es muy diferente a la de las películas, pero está basada en la misma historia. Sin embargo, el viernes (14 de agosto), comenzó a circular un rumor en las redes sociales de que la muñeca Annabelle había desaparecido. Al final todo fue un malentendido, ya que una traducción errónea al chino de una entrevista que realizó la actriz Annabelle Wallis, conocida por protagonizar la película de terror ‘Annabelle’, al The Hollywood Reporter fue el origen de los rumores. Incluso Tony Spera, yerno de Ed y Lorraine Warren, se vio obligado a publicar un video en el canal de YouTube de la familia para terminar de una vez por todas con los rumores. Spera confirmó que Annabelle no se había escapado y mostró a la muñeca maldita original en su vitrina y recordó que tiene una “seguridad de alta tecnología”, por lo que si hubiera escapado del museo lo hubiera sabido instantáneamente. Pero ya sea casualidad o no, parece ser que la noticia de Annabelle ha sacudió también a las muñecas malditas de todo el mundo. Una usuaria de TikTok ha provocado un gran revuelo entre los internautas después de grabar a una muñeca poseída moviéndose delante de cámara.

La muñeca poseída de TikTok

El 2 de agosto, una mujer llamada Holly Armstrong publicó un video en su cuenta de TikTok, el cual mostraba a muñeca sentada en la estantería superior de un armario. Si bien no se puede apreciar la cara de la muñeca, se puede ver fácilmente sus piernas colgando. Holly decide aplicar zoom de repente las piernas de la muñeca se comienzan a balancear hacia adelante y hacia atrás además de juntar sus pequeños pies.

“5 segundos antes de que saliera de esta casa y lanzara una cerilla detrás de mí”, dice el texto superpuesto en el video.

Obviamente, Holly no incendió la casa, pero comprensiblemente estaba asustada por lo que acababa de presenciar. Y ella no fue la única en asustarse, ya que numerosos usuarios que han visto el video están igualmente horrorizados. El aterrador video se viralizo rápidamente, y en poco tiempo consiguió 1,2 millones de me gusta y mas de 20 mil comentarios, con algunos recomendándole que limpiara energéticamente la habitación mientras el pide al espíritu que abandone la casa.

Pero aquí no acaba todo, ya que el 6 de agosto, después de varias personas expresaron preocupaciones por su seguridad, Holly decidió publicar otro video. En este explicó que encontró la muñeca mientras estaba cuidando la casa.

“Sentí unos bichos escalofriantes solo estando arriba sola”, dijo Holly. “Todo lo que sucedió es que después de marcharme se le dije a la familia. Van a investigarlo más a fondo.”

Esta no es la única muñeca poseída que ha aparecido en las noticias últimamente. En junio un hombre de Ohio grabó muñecas moviéndose por su cuenta dentro de una vitrina. Una de las muñecas se movió hacia adelante y casi chocó de cara contra el vidrio mientras la muñeca más pequeña se inclinaba hacia la izquierda. Otro ejemplo fue la muñeca de la película “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (Amanecer Parte 2 en España)”. La muñeca fue creada para retratar a Renesmee, la hija mitad humana y mitad vampiro de Edward y Bella, pero era tan espeluznante que fue reemplazada por un bebé real. La muñeca no solo es aterradora, sino que dicen que cambia de posición dentro de la caja donde se guarda. También tenemos el ejemplo de un muñeco ventrílocuo antiguo, que después de que un hombre lo comprara comenzó a observar como la puerta del armario donde lo guardaba se abría por si sola.

Así que decidió instalar una cámara y grabó la puerta abriéndose, así como los ojos del muñeco abriéndose y sus labios separándose como si estuviera tratando de hablar. Y, por último, pero menos importante, tenemos la historia de dos investigadores paranormales, que cuando se tomaron una selfie con una muñeca embrujada de 116 años y parpadeó. Lo que es aún más aterrador es que la muñeca que parpadea no tenía ojos, ni párpados ni pestañas. No sabemos si la reacción de todos estos muñecos poseídos se debe a la presencia de Annabelle que, aunque ha estado encerrada durante décadas continúa ejerciendo poder sobre las entidades que habitan en el interior de estos objetos inanimados.

/psg