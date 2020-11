Si no sabes qué hacer durante tus ratos libres y quieres aprender sobre lo que la tecnología podría deparar en el futuro de la humanidad, no te pierdas de estas increíbles series que reflejan, de forma crítica, la evolución de la humanidad y no es precisamente un futuro deseado o utópico… todo lo contrario.

A continuación, te mostramos un compilado de nuestras series favoritas. Si tienes alguna otra sugerencia, no dudes en compartirla con nosotros.

Black Mirror

Black Mirror no podía faltar en este listado. La serie no es lineal, pero cada episodio refleja un futuro aterrador que está a la vuelta de la esquina.

Si la tecnología te enajena, tienes que ver esta increíble producción. No podría haber serie más acertada en cuanto a su crítica de nuestra realidad. De manera perturbadora, Black Mirror hace alusión a todo lo que podría sobresalir en el futuro de la humanidad.

¿Imaginas una realidad en la que existiera la posibilidad de grabar todo lo que vives o que alguien pueda tener acceso a tus recuerdos más secretos a través de un dispositivo? Todo eso y más podrías encontrar en la serie que está disponible en Netflix.

Mr. Robot

Si quieres conocer más sobre hackers e informática, no te pierdas de Mr. Robot, una serie que puedes encontrar a través de Amazon Prime Video. La serie sigue a Elliot Alderson, un joven genio que sufre de fobia social, depresión clínica y delirios; trabaja como ingeniero de seguridad informática y usa sus habilidades para proteger a las personas por las que se preocupa. Elliot es reclutado por Mr. Robot, el misterioso líder de un grupo de hacktivistas que quiere destruir a poderosos empresarios de multinacionales que están controlando al mundo.

Westworld

Esta serie surgió para competir con grandes de la televisora HBO como Game of Thrones, pero quizá nunca se pensó que trascendería como lo ha hecho hasta ahora. Una producción inigualable con temas futuristas y ficticios, aunque no muy alejados de la realidad.

Ambientada en un parque de atracciones, cuyos miembros son androides con apariencia humana. Gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos para vivir cualquier tipo de fantasía… por muy oscura que sea.

En pocas palabras, se trata de un universo ficticio en el que la humanidad puede saciar sus necesidades que quizá en sociedad estén moralmente mal vistas como matar, tener sexo con quien sea, despilfarrar, entre otras situaciones un tanto perturbadoras. ¿Te gustaría ser miembro de un ambiente virtual para cumplir con tus deseos más profundos?

Silicon Valley

Silicon Valley cuenta la historia de Richard Hendricks, quien trabaja como programador para la empresa incubadora Hooli del gigantesco parque tecnológico al oeste de Estados Unidos. Como parte de su trabajo, el protagonista crea un novedoso software de compresión de archivos digitales. Tiene dos opciones. Una es venderle los derechos de creación a la compañía para la que trabaja, la otra es crear su propia empresa.

Finalmente, Hendricks se decide por la segunda opción y justo en ese momento comienzan sus problemas, pues Hooli no está dispuesta a dejar escapar una inversión que podría reportarle millones de ganancias.

Bugs

Conocemos cómo es el avance tecnológico en la actualidad, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo era combatir el cibercrimen a través de la década de los 90? Bugs es una serie de televisión que te enseñará cómo un grupo de informática tenía que lidiar con los sospechosos a través de tecnologías obsoletas. Es ideal si te consideras amante de la ciencia ficción, aventura o de dramas policiales.

