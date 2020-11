Un medio brasileño anunció que Neymar tiene un nuevo romance. El delantero del PSG mantendría una “relación abierta” con la cantante brasileña Gabily. La pareja estaría llevando a cabo una vida sentimental desde hace ocho meses.

Aunque los rumores daban cuenta que el crack brasileño estaba en pareja con Natalia Barulich, la ex novia de Maluma, en las últimas horas el matutino Extra confirmó que el referente de la Selección de Brasil ya presentó a su novia a su entorno.

Neymar, de 28 años, y Gabily, de 22 años, iniciaron su noviazgo hace más de ocho meses, justo con el inicio de la pandemia. Tras la cancelación de la Liga 1 de Francia, el brasileño junto a varios sudamericanos, aprovecharon para viajar a su país de origen. Fue en ese momento que Ney comenzó su romance con la cantante.

“Hola, desaparecido”, le envió la cantante al futbolista en un directo de la red social y a partir de entonces se intensificaron sus reuniones. Esto ocurrió en el último verano, a finales de julio, según apuntó dicho medio. El otro indicio fue cuando Gabily promocionó un video en Instagram, el 31 de julio, y la estrella del PSG aparece cantando un tramo y felicitándola por el nuevo proyecto, detallaron.

Luego, Neymar invitó a Gabily a pasar un mes con él en su mansión en París. También lo hicieron tres amigos del futbolista. Fue en ese momento en que el astro brasileño presentó a su nueva novia a su familia y amigos. Sin embargo, informaron que la relación es abierta, sin compromisos ni seriedad.

Gabriela Batista, más conocida como Gabily, nació en Río de Janeiro y es una de las cantantes más reconocidas de Brasil, donde firmó con Universal. Entre sus últimos éxitos se encuentran Voce Gosta Assim o Cansei de Ser Fiel. Además es una auténtica influencer en su país con más de medio millón de seguidores en Instagram.

Neymar no podrá estar por lesión en el encuentro que Brasil disputará ante Uruguay este martes por las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias a Qatar 2022, en el que la ‘Celeste’ intentará un triunfo que no consigue desde hace 19 años. “Para mí, en lo personal, es un alivio”, dijo el entrenador Oscar Tabárez. “Pero no significa que el partido sea más aliviado para nosotros. Enfrentamos al mejor equipo de las eliminatorias”, advirtió el DT de la Celeste.

Tabárez exaltó las fortalezas de la Canarinha afirmando que es “un equipo poderoso” y el mejor de Sudamérica en lo defensivo. “Le llegan poco, no le convierten goles, no recibe goles de pelota quieta”, enumeró. Consultado sobre la sequía de triunfos frente a Brasil, selección que los uruguayos no logran derrotar desde 2001, el entrenador insistió con que se trata del mejor equipo del continente desde hace años.

“Nosotros vamos a ir con la expectativa de limitar el poderío rival, tratar de crearle problemas, tenemos muy claro qué tenemos que hacer. Enfrentamos, en Eliminatorias, al mejor equipo, desde hace tiempo. Por algo es el único país de Sudamérica que fue a todos los mundiales. En la Eliminatoria pasada no solo nos ganó a nosotros sino a todos los equipos. No es un consuelo pero es así”, cerró en conferencia.

