La ignorancia es muy atrevida, tanto así que se legitimiza con el diario vivir y con todo lo que acontece en nuestro alrededor porque como alguien dijo que somos un país de gente educada ignorante, cabe pensar cómo podemos lidiar con esta nueva ignorancia, que lo más seguro dejará una vez más impune a los terroristas que toman las decisiones en nuestro país y no deja que el sector público o privado hagan su trabajo como corresponde. Porque, el país está en manos de una casta que no deja que ninguna de las instituciones funcionen como corresponde y vamos a seguir eligiendo en las elecciones a los mismos de siempre que nos han llevado a como esta y seguimos en el síndrome del piloto en el cual las cosas se hacen tan mediocremente que ya estamos tan acostumbrado a ello que al final, da igual elegir las mismas personas poniéndonos una venda en los ojos y escuchando lo que queremos escuchar y además hacernos los sordos. Ignorando todo lo que dicen los expertos internacionales para que el país pueda salir del estancamiento que tiene y darle la oportunidad a los ciudadanos para que pueden tener una vida mejor, más feliz que luchar por hacer un país grande que tiene todo para serlo.

Jefrey Olen, manifiesta en muchos de sus textos que cuando creemos que tenemos todas las respuestas, dejamos de hacer preguntas. Por lo tanto, no podemos ofrecer más descubrimientos. Sin embargo, a la vida, no importa nada, lo que sea, es sin duda un viaje de puro descubrimiento y hace a la fuerza a muchas personas ver un mundo mucho más de posibilidades y de disfrutar del progreso, siempre y cuando nos mantengamos dispuestos a aprender cuando, en el mundo de ahora, realmente no existe el sentido de la seguridad Con esto, no quiero decir que la fe es o que estamos sucumbiendo en profundo derrotismo.

Todo lo contrario, simple y llanamente, el “velo de la ignorancia” no nos permite ver más allá de lo que ocurre frente a nuestra nariz. Pero eso no importa, lo que importa es que las personas que están pendiente de lo que está ocurriendo en todo el mundo y logran ver la muralla invisible y se dan cuenta que hay una evolución silenciosa que está tomando lugar entre los ciudadanos comunes y corrientes, porque la verdad es que la gente ya se aburrió de seguir esperando que los conservadores o los liberales tomar decisiones que realmente represente al común denominador de las personas.

Por ello, esta evolución económica global que la llama la tercera economía es el resultado de las malas prácticas de lo que está haciendo el empresario y el político.

El sector público y privado no está preocupado del simple ciudadano, es realmente vergonzoso ver que nos han forzado a estar pendiente de la farándula política, que simplemente no nos damos cuenta que nadie va ser absolutamente nada por nosotros y no vamos a tener las oportunidades. En el resto del mundo estamos volviendo a ver que el ser humano es lo más importante en la ecuación. Vale decir que todas las cosas que los grandes hombres y mujeres del mundo están haciendo a nivel global, logran hacer que estas grandes multinacionales que se manejaban con distintos paradigmas volvieran a pensar que tienen que generar una fuerza laboral humana, a la cual se le pueda dar oportunidades de poder de soñar, crecer, vivir tranquilos y poder lograr lo que tantas personas enfocarnos en esta evolución silenciosa.

La libertad de elegir y velar pronto por un tema que es básico y que parte no en el sistema educacional. Todo parte, en el seno del hogar. Entonces, dónde queremos enfocar todos nuestros esfuerzos, es pensar que si no podemos buscar un equilibrio en el sistema, que por lo menos aquí se desvirtúa. Seamos más que ignorantes educados y al menos informarnos de que se trata y los que saben no se hagan los desentendidos. En Chile no se debería reelegir a nadie que trae malas costumbres con ellos.

por Bernardo Javalquinto, economista, candidato a la Presidencia de la República

