Cada vez toma más fuerza la carrera presidencial del economista independiente Bernardo Javalquinto, quien en menos de un mes pasó a ser un adversario de riesgo para quienes llevan postulándose como candidatos desde hace varios años.

¿Cuál es la ventaja comparativa de Javalquinto?

Justamente ser el único verdaderamente independiente de todos los que aparecen en la lista.

Revisemos.

Por Chile Vamos:

Están los UDI, Joaquín Lavín, Evelyn Matthei,Rodolfo Carter (con medio pie afuera del partido).

Por el Partido Republicano, está José Antonio Kast

Los RN Francisco Chahuán, Mario Desbordes, Andrés Allamand y Manuel José Ossandón.

Y el ex ministro Sebastián Sichel, apoyado por Evópolis.

POR LA OPOSICIÓN:

El Partido Comunista está con Daniel Jadue

EL PPD entre Heraldo Muñoz, Ricardo Lagos Weber, Jorge Tarud y Francisco Vidal

La Democracia Cristiana sostiene la candidatura de Ximena Rincón, Alberto Undurraga o Francisco Huenchumilla

El Partido Socialista se debate entre José Miguel Insulza y Carlos Montes

Y el Frente Amplio duda entre volver a insistir con Beatriz o tomar nuevas fuerzas con Pamela Jiles

¿Queda claro que son muchas cuerdas para un mismo trompo, pero todas marcadas por un diferente color político?

BERNARDO JAVALQUINTO

El economista de la Universidad de Maryland, reconocido mundialmente por sus trabajos para encontrar una solución global a la pobreza, aparece como el “candidato diferente”, “la opción distinta y más acorde con lo que pide la gente”.

Él lo tiene absolutamente claro. Y fue una de las razones que lo motivó a lanzar su candidatura presidencial:

“Si el 80% de los chilenos pedimos caras nuevas en las constituyentes, ¿por qué entonces vemos a los mismos de siempre designados por los mismos partidos? ¿Por qué los partidos políticos de todas las corrientes no permiten que sus bases puedan participar? ¿Por qué tienen designadas de antemano a las personas que van a crear nuestra próxima Carta Magna? ¿Por qué excluyen a independientes e intelectuales y a tantas personas brillantes y destacadas?

¿Por qué los mismos de siempre no dan un paso al costado y permiten que la gente que realmente sabe lo que Chile necesita haga su trabajo?”

¿Usted se siente capacitado para liderar – sin las espaldas de un partido- esos cambios que pide la gran mayoría de los chilenos?

“Absolutamente. Y creo que al igual que yo hay otros compatriotas de gran capacidad moral e intelectual, que estarían dispuestos a afrontar el desafío. Lo que pasa es que no es fácil superar un sistema que está concebido para que se mantengan los mismos de siempre”

¿Esa misión no pareciera ser utópica?

“No, porque representa el mayoritario sentir de los chilenos. ¿Por que ganaron la opción Apruebo y Convención Constitucional con tan amplio margen. Porque la gente está cansada de los políticos de los mismos nombres que durante años no hicieron nada y ahora tratan de convencernos que tienen la varita mágica para arreglar las pensiones, la salud, la educación y todo lo demás. Si es tan fácil, porque no lo hicieron antes. Y no vengan a echarle la culpa a la constitución, porque durante treinta años perfectamente pudieron llamar a un plebiscito como se hizo ahora”

¿ Usted confía entonces en que los chilenos van a respaldar su candidatura?

“La mía y la de cualquier candidato independiente. Le pido al país que NO vote por los mismos de siempre, que voten por las personas que no están atados a un partido político o a una coalición que en definitiva va a ser la que termine gobernado. Como ha sido siempre desde la vuelta de la democracia en adelante”

Una denuncia

Bernardo Javalquinto termina esta conversación con El Diario de Santiago, haciendo una pregunta que tiene visos de ser una denuncia muy serie y que por lo mismo, debiera ser contestada por los involucrados:

“Se supo que había un crédito para la crisis, pero…¿ dónde esta ese dinero? Estamos hablando de un crédito aprobado el 29 de mayo de 2020, y estamos 11 de Noviembre 2020. En la fecha mencionada, el Directorio Ejecutivo del FMI apobó un acuerdo de línea de crédito flexible de dos años por US $ 23,93 mil millones para Chile. Se trataba de un acuerdo de dos años para Chile bajo la Línea de Crédito Flexible (FCL), diseñado para la prevención de crisis. ¿Alguien sabe lo que se hizo con esa plata?

