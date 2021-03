Las entidades demoníacas son seres paranormales que habitan el bajo astral. En ocasiones logran acceder a nuestra realidad, poseyendo a otros humanos o animales. Los demonios han existido durante muchos siglos. No se sabe cómo son los demonios en sus verdaderas formas, pero cuando poseen humanos, su piel se vuelve pálida y venosa, sus dientes afilados y su voz grave. Poseer a cualquier persona hará que sus ojos brillen de color amarillo brillante. Expertos en la materia dicen que el único demonio cuya verdadera apariencia se ha mostrado hasta ahora es Satanás, líder de todos los demonios.

Las entidades demoníacas son capaces de caminar sobre paredes o techos, levitar objetos y girar la cabeza del sujeto poseído. Su fuerza y ​​agilidad aumenta significativamente. También pueden proyectar otras entidades sobrenaturales y son de naturaleza muy agresiva. Los demonios pueden eliminarse de un sujeto mediante exorcismo. Esto implica llevar objetos religiosos como cruces o biblias, sin embargo dependiendo de las creencias hay quien utiliza la quema de hierbas y aceites esenciales. Pero ahora una persona va a necesitar mucho más que todo esto. Una joven abuela aterrorizada ha pedido ayuda desesperadamente después de ver a ‘un demonio’ ​​de pie junto a la cama de su nieto, pocos días después de escuchar al niño gritar a un intruso invisible que ‘se fuera’.

El demonio de Nevada

Tory McKenzie, de 41 años, instaló una cámara activada por movimiento en la casa de su hijo después de saber que su nieta de dos años, Amber McKenzie, hablaba con alguien invisible en medio de la noche. La joven abuela revisó la aplicación de su cámara cuatro días después, solo para descubrir una imagen escalofriante de una misteriosa figura parada a pocos centímetros del bebé dormido y su hermano Michael McKenzie de siete meses, con ‘un cuerno en la cabeza y garras largas’.

La ‘criatura’ está ligeramente inclinada hacia delante, mirando hacia arriba justo antes de las 3 de la madrugada, y Tory insiste en que la presencia le ha hecho temer por la vida de sus nietos. Cuando trató de librar a la casa de la ‘presencia maligna’ quemando aceites, afirma que los armarios y las cortinas se abrieron y cerraron y la música comenzó a sonar por sí sola. La madre de cinco hijos compartió su historia a través de una página paranormal de Facebook para pedir consejo, dejando a los usuarios horrorizados, muchos de los cuales le advirtieron que vendiera la casa y otros que realizara una limpieza espiritual.

Tory, una cardióloga de Las Vegas, Nevada, respondió a quienes afirmaron que la imagen era falsa, insistiendo en que solo quiere proteger a su familia y no tiene los conocimientos técnicos para editar fotografías. La familia ha grabado orbes flotando alrededor del dormitorio de los niños, pero la nueva imagen, tomada en enero, ha provocado que su hijo Ryan se lleve a sus hijos Amber y Michael de su habitación a la suya.

“Fue tan impactante cuando lo vi”, dijo Tory al periódico británico Daily Mail Online. “Tuve que hacer una doble toma. Lo primero que vi fueron cuernos en su cabeza, así que inmediatamente piensas que es el diablo o un demonio. Cuando grabamos los videos de los orbes pensamos que era un miembro de la familia cuidando a los niños, pero esa foto, no tengo ni idea. Es aterrador. Se lo mostré a los niños y mi hijo de 13 años se asustó. Corrí a la casa y se la mostré a mi hijo mayor. Estábamos en estado de shock y él tampoco podía explicarlo. Todo el mundo estaba dormido, por lo que no podía haber sido mi hijo o su pareja. Todavía tenemos fotos de él allí y no se parece en nada. Sé que es algo sobrenatural. Ryan ha sacado a los niños de su habitación y los ha llevado a su habitación. Todavía no les ha pasado nada malo, pero es el hecho de que podría. La niña de dos años no le tiene miedo [a la figura] y cree que es su amiga, pero una noche le dijo que se fuera. En su mayor parte, todo el mundo nos ha apoyado, sugiriendo qué hacer y con quién hablar. Solo quiero deshacerme de lo que sea. No soy tan talentosa cuando se trata de tecnología para editar la foto, y no la compartí en mi propia página, así que no es como si estuviera tratando de llamar la atención.”

Tory dice que la propiedad de dos habitaciones solo tiene unos 20 años, por lo que le sorprende que albergue una presencia tan oscura. La cardióloga vive con sus otros cuatro hijos Jonathan McKenzie (19), Melissa McKenzie (17), Travis McKenzie (16) y Nicholas McKenzie (13), a unos minutos de la casa de Ryan y su pareja Alicia Johnson.

Sin duda alguna se trata de una imagen realmente escalofriante que de ser real, Tory se encontraría en graves problemas. Posiblemente estemos ante una de las mejores evidencias de una presencia demoníaca en una imagen, aunque hubiese sido interesante que fuera un video. Aunque los escépticos habrían opinado lo mismo, que se trata de un montaje.

También hay que añadir a esta historia, que en los últimos días está habiendo una inusual actividad paranormal con los niños. El pasado mes de febrero, un vigilabebés captó el inquietante momento entre las trillizas de dos años y un ‘fantasma’ en su habitación, antes de que las niñas afirmaran haber visto haber visto un ‘monstruo’. Y días después, Josh Dean, padre de seis hijos, compartió algunos videos bastante inquietantes que parecían mostrar a su hija pequeña Emma, gateando debajo de la cama, antes de que parezca que la arrastran debajo de la cama mientras grita “mamá”.

Esperemos que el incidente de Tory sea asilado, y nada tenga que ver con los otros extraños sucesos ocurridos en otras partes del mundo que niños.

/psg