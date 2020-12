Las elecciones legislativas en Venezuela siguen dando que hablar en Chile, esto luego que el Comité Central del Partido Comunista (PC) emitieran una declaración felicitando Nicolás Maduro por el triunfo del chavismo en los comicios del domingo.

“A nombre del Partido Comunista de Chile expresamos nuestras congratulaciones al Presidente Nicolás Maduro, su Gobierno y al pueblo venezolano ante la victoria obtenida en las elecciones del pasado domingo 6 de diciembre, al cabo de la cual las fuerzas inspiradas en la Revolución Bolivariana han alcanzado la mayoría en la Asamblea Legislativa Nacional”, señaló el PC en su comunicado, añadiendo que se trató de un proceso “impecable”.

El hecho ha sido cuestionado por algunas figuras de oposición y oficialismo, así el ex canciller Juan Gabriel Valdés comentó en su cuenta de Twitter que “cuando se describe como ‘impecable’ el proceso político venezolano y se llama a las masas a ‘vigilar’ el debate de los constituyentes que elegiremos en abril, se muestra el concepto de democracia que se tiene. No es la mía”.

Asimismo, el ex ministro de Relaciones Exteriores y actual timonel del PPD, Heraldo Muñoz, comentó que “la elección venezolana no ha cumplido con los más mínimos estándares de una elección democrática. Me sumo a la declaración de la Internacional Socialista que ha desconocido la legitimidad de esta elección”.

“Me pregunto si los líderes que han felicitado esta elección aceptarían que se les impusieran en sus países las condiciones abusivas y antidemocráticas del régimen de Maduro de intervención de los partidos, del Poder Judicial y electoral, y las amenazas de que quien no votara no tendría acceso a comida. Una vergüenza”, recalcó Muñoz, agregando estar por “una salida política a la profunda crisis que vive Venezuela y me opongo al uso o amenaza del uso de la fuerza, para que los venezolanos definan libremente su propio destino”.

El líder del PR, Carlos Maldonado, consideró que esto es “una vergüenza. El incondicional apoyo del PC a la dictadura de Maduro desafía la más mínima coherencia con principios democráticos. Pareciera que el modelo venezolano es el que quisieran para Chile, y lo que, en el fondo, representaría la opción de Jadue”.

En tanto, el diputado Issa Kort (UDI), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, expresó que “es inaceptable la enorme falta de consecuencia que practica el Partido Comunista. El apoyo que hacen constantemente a un dictador como Maduro es una verdadera burla al sufrimiento de miles de personas que han sufrido violaciones a sus Derechos Humanos y políticos. El comunismo chileno reafirma su verdadera vocación pública de respaldar sistemas políticos totalitarios y dictatoriales”.

“Respaldamos la postura del canciller Allamand de criticar enérgicamente este proceso y de buscar influir de manera multilateral para cambiar el destino de millones de hermanos venezolanos que viven este infierno”, recalcó Kort.

En la misma línea, los diputados Osvaldo Urrutia (UDI) y Álvaro Carter (Ind. pro UDI) emplazaron a que se aclare “si el Frente Amplio, a través del diputado Giorgio Jackson, siente más natural una alianza con el PC que con la centro izquierda moderada, lo mínimo que debieran hacer es salir a aclarar si ese pacto implica también defender la grave dictadura que hoy existe en Venezuela, donde incluso se les amenazó a los ciudadanos con no seguir comiendo si es que no iban a votar a las elecciones”.

