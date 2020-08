Aparecen extraños diseños en los campos, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Para algunos es una señal, un mensaje del más allá. Para otros, es otro engaño más. De cualquier manera, el fenómeno de los círculos en los cultivos es tan misterioso como real. No hay duda de que extrañas formaciones intrínsecamente diseñadas son reales; a diferencia de otros fenómenos inexplicables.

El término círculos en los cultivos es un nombre acuñado por Colin Andrews para las inusuales formaciones geométricas que se han descubierto en varios campos desde la década de 1960, aunque existe alguna evidencia histórica a través de grabados en madera y similares que los remonta a la década de 1600. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la sensación moderna de los círculos de los cultivos comenzó en 1966 con el incidente de Tully en Australia, cuando un granjero llamado George Pedley escuchó un sonido y vio un OVNI que se elevaba desde un pantano. Luego encontró un círculo de cañas prensados ​​que fue fotografiado y documentado. Posteriormente, se empezaron a descubrir otros círculos. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, las formaciones consistieron principalmente en círculos y anillos. Por desgracia, hoy en día los círculos de en los cultivos se descartan rutinariamente como engaños por los principales medios de comunicación y otras instituciones científicas como el Smithsonian, sin previa investigación. Pero lo cierto es que no importa lo que piensen los científicos y escépticos, porque la realidad es que continúan apareciendo en todo el mundo como en Alemania, donde ha aparecido una de estas formaciones en el aniversario de un círculo surgido en 2014.

El mismo círculo seis años después

Un misterioso círculo de los cultivos apareció durante la noche en un campo de trigo bávaro, lo que provocó que miles de turistas y vecinos acudieran en masa al lugar para vislumbrar la inexplicable formación de cultivos. La formación tiene un diámetro de 100 metros y fue encontrado en un campo de trigo al suroeste de Múnich, cerca de la ciudad alemana de Pähl. Un video tuiteado por la agencia de noticias Reuters muestra el patrón geométrico perfecto de la extraña formación.

