Servel informó que con el 99,89% de las mesas escrutadas en la elección de gobernador regional, se emitieron apenas 418.540 sufragios.

El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, no pudo votar este domingo en las Primarias y los delegados electorales le argumentaron que su mesa no se constituyó completamente. Lo mismo le pasó a la diputada del Comunes Claudia Mix, quien también reclamó su derecho y estampó una queja señalando que la suya no fue la única mesa que no se constituyó, hay tres mesas, dijo, “y no hay respuestas respecto a la posibilidad de que todos y todas podamos tener la garantía de votar”.

“Esta situación se ha repetido en diferentes lugares porque he estado llamando a los candidatos del partido y la opinión es baja concurrencia, las mesas no están todas constituidas y la gente que hace un esfuerzo de ir, termina no votando y no regresa” manifestó el presidente de RN y senador por Atacama, Rafael Prohens.

Desde la misma tienda, el diputado Diego Schalper, que votó sin problemas en el Colegio Santa Teresa de Machalí, pero alertó que la candidata a primarias municipales por RN, Macarena Matas, no estaba pudiendo votar por no haberse constituido su mesa. Ante eso, el diputado contactó al encargado del local de votación y luego al Director Regional del Servel, Rodrigo Díaz.

“Le he planteado al director regional del Servel que me parece una situación muy preocupante, que debe aclararse a la brevedad. Es más: mañana lunes enviaré un oficio al Director Nacional del Servel pidiéndole información sobre esta situación, que me parece muy delicada para el buen resultado del proceso”, comentó el diputado Schalper.

“También pediré que se me informe cuántas mesas quedaron sin constituirse, para evaluar otras acciones que podamos emprender”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, comentó que “no solo es la baja participación por parte de la ciudadanía de votar sino también que aquellos que están llegando no están pudiendo votar porque hay mesas que no están constituidas. El llamado directo es a los delegados de la junta electoral, la responsabilidad es de ellos de constituir las mesas”, aseguró.

En esa línea, aseveró que “le hacemos un llamado desde RN, desde los partidos políticos que puedan constituir las mesas y reiterar el llamado a aquellos que fueron temprano a votar y que no estaba su mesa constituida, que no pierdan el derecho ni el deber con nuestra democracia de ejercer el voto y elegir las autoridades más importantes que puedan definir el futuro de una ciudad o una región”.

La demora en la conformación de las mesas y la baja afluencia de público fueron la tónica de estas elecciones que buscaban nominar los candidatos a Gobernador Regional y Alcaldes de los partidos. En redes sociales, los reclamos también se dejaron ver y varias personas fueron detenidas al negarse a ser vocal de mesa, mientras que otros eran designados obligatoriamente para cumplir con la misión sin haber sido designados previamente.

“Debiera existir un protocolo que permita fusionar esas mesas con otras”, cuestionó la diputada Mix que fue replicada más tarde por el Servel en Twitter. Con un llamado a “no desinformar sobre las facultades y plazos que indica la ley de Primarias”, el ente electoral aclaró que la ley 20.640 solo permite la fusión de mesas por parte de Servel previo a las elecciones primarias. La normativa no considera la fusión una vez determinado el número de mesas (50 días antes de la primaria).