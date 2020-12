Pedro Pascal sigue conquistando Hollywood. Protagonista de la exitosa serie “The Mandalorian”, uno de los rostros de la próxima “Wonder Woman 1984” y ahora portada de la conocida revista Entertainment Weekly, en donde fue elegido como uno de los “entertainers of the year”.

El actor chileno habló en la publicación sobre su trabajo en la producción de Disney, de lo que significa compartir escena con Baby Yoda y trabajar con la comediante Amy Sedaris.

.@PedroPascal1 is one of our 2020 #EntertainersOfTheYear! We have spoken. @TheMandalorian may hide his face but Pascal’s portrayal of the bounty hunter still shines, flying high in #StarWars’ epic TV adventure. https://t.co/MGoKis7jEr Story by @chancelloragard pic.twitter.com/fVhouLsQPO

— Entertainment Weekly (@EW) December 1, 2020